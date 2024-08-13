丘鈦半年多賺4.5倍 股價漲

業績公告顯示，該企上半年收入76.75億元，按年升40.14%。其中，攝像頭模組收入佔72.14億元，按年增加44.51%。以銷量計，攝像頭模組的按年增幅約30.8%，其中應用於智能汽車和物聯網（IoT）智能終端的攝像頭模組銷量上升一倍。整體而言，丘鈦首6個月毛利約4億元，毛利率相當於5.21%，按年上升1.78個百分點。

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此外，集團提及上半年有3大客戶的收入，分別佔丘鈦整體收入10%之上，其中又以「客戶A」佔比最勁，達28.83%，而來自「客戶A」的收入按年更上升45.83%至22.13億元。