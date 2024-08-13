丘鈦半年多賺4.5倍 股價漲
全球智能手機出貨量是否走出低谷，從一眾在港上市的手機零部件生產商業績可見一斑。其中，丘鈦科技(01478)公布今年上半年純利按年飆4.53倍至1.15億元（人民幣‧下同），跟早前盈喜預告的相若，主因營業收入增加及毛利率提升所致，其股價昨日做好，收報4.05港元，升3.58%。
業績公告顯示，該企上半年收入76.75億元，按年升40.14%。其中，攝像頭模組收入佔72.14億元，按年增加44.51%。以銷量計，攝像頭模組的按年增幅約30.8%，其中應用於智能汽車和物聯網（IoT）智能終端的攝像頭模組銷量上升一倍。整體而言，丘鈦首6個月毛利約4億元，毛利率相當於5.21%，按年上升1.78個百分點。
至於單計7月，丘鈦科技的攝像頭模組銷售數目有3,342.9萬件，按年升5.5%。期內，手機攝像頭模組銷售3,263.7萬件，按年升5.3%。其中，3,200萬像素以下佔1,723.3萬件，跌5.5%；3,200萬像素及以上佔1,540.4萬件，升20.6%。
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此外，集團提及上半年有3大客戶的收入，分別佔丘鈦整體收入10%之上，其中又以「客戶A」佔比最勁，達28.83%，而來自「客戶A」的收入按年更上升45.83%至22.13億元。
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