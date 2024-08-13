大行升中芯目標價 憂去庫存風險
內地最大晶片代工廠中芯國際(00981)上季業績雖然好過預期，但一眾投行對其前景看法未算一面倒樂觀。其中，瑞銀最新維持「沽售」評級，但目標價由13元略升至14元，認為集團因被美國列入實體清單，其經營狀況存在不確定因素，惟估計中芯的第四季產能利用率將維持穩定。
滙豐研究同樣僅微升中芯目標價，由14.7元調整至14.75元，評級「持有」。該行估計，中芯收入雖然有望按年增長逾20%，但第四季或會面臨去庫存風險，特別是來自智能手機客戶在上半年訂單較積極，而汽車及工業的需求復甦仍然充斥不明朗因素。
另一投行富瑞提及，中芯第三季收入及毛利率指引均好過市場預期，所以將目標價由16.64元上調至18元，評級「持有」。該行分析指，中芯第三季指引較市場為高，主要歸功於加速國產化進展、消費電子需求穩健以及12吋晶圓有更高的平均產品售價。
至於中信里昂對中芯前景看得較進取，予其目標價20.9元，評級「跑贏大市」。該行稱，中芯受惠消費電子產品復甦、補貨需求及內地尋求替代品，可得益於其在中國的獨特地位，因此上調集團2024至2026年的盈利預測41%、18%及7%。
華虹料受惠晶片國產化
另邊廂，同屬晶片代工廠的華虹半導體(01347)，最新摩根士丹利發表報告稱，由於華虹受惠中國半導體本地化需求，同時預期長遠有70%收入來自中國市場，30%來自全球市場，情況與該行觀點一致。
華虹的無錫九廠建設進展迅速，目標是年底前讓生產線準備好試產，並在明年首季開始釋放產能，故予華虹「增持」評級，惟目標價由28元降至26元。
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