大行升中芯目標價 憂去庫存風險

滙豐研究同樣僅微升中芯目標價，由14.7元調整至14.75元，評級「持有」。該行估計，中芯收入雖然有望按年增長逾20%，但第四季或會面臨去庫存風險，特別是來自智能手機客戶在上半年訂單較積極，而汽車及工業的需求復甦仍然充斥不明朗因素。

另一投行富瑞提及，中芯第三季收入及毛利率指引均好過市場預期，所以將目標價由16.64元上調至18元，評級「持有」。該行分析指，中芯第三季指引較市場為高，主要歸功於加速國產化進展、消費電子需求穩健以及12吋晶圓有更高的平均產品售價。

至於中信里昂對中芯前景看得較進取，予其目標價20.9元，評級「跑贏大市」。該行稱，中芯受惠消費電子產品復甦、補貨需求及內地尋求替代品，可得益於其在中國的獨特地位，因此上調集團2024至2026年的盈利預測41%、18%及7%。

華虹的無錫九廠建設進展迅速，目標是年底前讓生產線準備好試產，並在明年首季開始釋放產能，故予華虹「增持」評級，惟目標價由28元降至26元。