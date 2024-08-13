粵促房企自救 禁躺平擺爛

421項目獲銀行授信 涉1755億 擴白名單 內房企業財困引發的危機未消，官方加緊督促和協調，以防出現市場不穩。廣東省住房及城鄉建設廳部門聯同18間銀行，近日聯合召開全省保交房及城市房地產融資協調機制工作調度會議，以加快推進保交房工作進展。會議提出，要督促房企透過資產處置變現等多種方式籌措資金自救，堅決杜絕房企「躺平擺爛」，以及推動更多保交房項目納入「白名單」等。

與會單位尚有省高級人民法院、國家金融監督管理總局廣東及深圳監管局等，會議旨在確保購屋權益，強調保交樓工作對房地產市場平穩健康發展至關重要。會上披露，截至7月底，廣東省透過城市房地產融資協調機制，已有421個項目獲得銀行授信，授信額度達1,755億元（人民幣‧下同），300個項目獲得貸款，融資金額856億元。其中，民營和混合所有制房企獲得授信和貸款的比例分別佔81%和88.3%。

會議闡明要分類施策，推動項目納入「白名單」，並督促房企按時間節點加快項目建設交付。同時，強調法治思維，精準執行房地產專案保全、執行措施，避免影響工程正常施工及竣工交付。多方合力，確保房地產融資協調機制有效落地，解決專案融資問題。

另一主要城市成都，其住建局發通知優化調整相關政策，並公布多項今日起施行措施。其中，為取得購房資格納入保障性租賃住房房源庫的住房，未出租或租賃合約已終止的，可自願申請提前退出保障性租賃住房房源庫，並解除上市交易時間限制。

該行提到，上周深圳市安居集團有限公司所屬的企業擬進行收購商品房用作保障性住宅工作，這是近期內地官方重要會議之後，第一個進一步採取中央政策的城市。該行預計會有更多一線城市跟隨，開展庫存收購措施，認為對於內房企業影響重大，或有助改善市場情緒。惟該行補充，內房市場依舊缺乏強而有力的刺激，不過如果一些一線城市繼續維持寬鬆政策，有機會促進下半年樓市銷售復甦。

內房股昨日普遍下跌