交銀國際：港股估值低 再跌空間細

交銀國際發表報告指，港股在本次全球減低風險投資的過程中，調整相對有限，顯示了一定的防守性。港股調整有限，部分原因在於本輪由日圓升值引起的套息交易逆轉中，全球投資者對於港股資產配置倉位有限，槓桿率低，加上港股本身估值無論是橫向還是縱向均已在絕對低位，繼續向下調整的空間相對有限。

此外，隨着美國聯儲局降息漸進，流動性寬鬆交易亦有望推動港股估值修復，對投資者來說可謂「進可攻、退可守」，惟要留意海外大選臨近，市場波動性可能提升，需注重平衡短期波動及非基本面的各類擾動。

宜攻科網貴金屬板塊 該行建議可適當配置流動性寬鬆交易主題的互聯網科技、生物醫藥、貴金屬等流動性敏感、向上彈性更大的板塊，此為攻；近期美國經濟衰退憂慮、地緣局勢緊張，放大了全球資本市場的波動，而高股息板塊可以應對短期波動，此為守。中長期仍需密切關注圍繞新質生產力上中下游作為投資策略的主線—支持新質生產力的重要戰略金屬原材料、優勢高端製造、自主可控且受益於大規模設備更新的機械設備、半導體國產替代等主題概率板塊。風格選擇上，仍可以大盤、低波動、高股息為主，以應對衰退擔憂、地緣局勢所造成的不確定性風險。

預期政策助內房復甦 談及內房，該行認為，今年內房市場正面臨一些挑戰，但在政策的進一步落實下，整體仍將呈現復甦迹象。7月前100大房地產開發商全口徑銷售總額，按月下跌35.6%，主要受到行業傳統淡季及政策紅利邊際效用遞減的影響，該行追蹤的24家主要上市開發商銷售額按月回落43.5%，主要是由於銷售面積減少，銷售均價也同步下行；7月銷售排名前10開發商中，國企數量為9家，民企一家。

該行預計，在銷售表現分化的情況下，民企仍然要面對明顯資金壓力，但是後續融資端或有進一步的政策出台，以支持保交付任務。在政策密集出台的背景下，預計國企開發商或直接受益，而擁有優質土地儲備的民企龍頭也有望獲得重估。