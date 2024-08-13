新股消息：同源康醫藥首日孖展認購未足額
港股近日表現反覆之際，新股認購亦未如理想。尚未有盈利生物科技公司同源康醫藥(02410)昨日起至周四招股，以每股招股價12.1元，發行4,788萬股H股，集資最多5.79億元，預期下周二掛牌。綜合券商數據，首日認購反應慢熱，孖展認購未足額。
同源康醫藥為癌症生物藥公司，目前有11款候選藥物組成的管線，包括肺癌腦轉移藥TY-9591，現正在中國進行關鍵二期試驗，計劃2025年首季提交新藥申請（NDA）。該公司今次獲浙江省長興縣政府監督管理的股權投資公司長興興長，以基礎投資者身份認購約2,632.42萬美元（約2.05億港元）等值股份，佔發行規模35.51%，設6個月禁售期。其一手500股，每手入場費6,111.01元。
華智駕商地平線傳籌39億
另邊廂，中國證監會陸續批出內地企業境外上市的備案通知書，包括今年3月遞交上市申請的內地智能駕駛方案公司地平線（Horizon Robotics）、內地廚具生產商卡羅特（CAROTE）。地平線計劃發行不超過11.53億股境外上市普通股，傳集資最多5億美元（約39億港元）。
至於7月下旬已獲上市備案通知書的內地家電巨頭美的集團公布，香港聯交所上市委員會已審閱公司的上市申請，但不構成正式的上市批准，仍需取得香港證監會和聯交所等相關監管機構的最終批准，在港上市仍存在不確定性。若事成，該公司傳集資10億美元（約78億港元），有望成為今年集資新股王。
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