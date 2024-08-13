新股消息：同源康醫藥首日孖展認購未足額

至於7月下旬已獲上市備案通知書的內地家電巨頭美的集團公布，香港聯交所上市委員會已審閱公司的上市申請，但不構成正式的上市批准，仍需取得香港證監會和聯交所等相關監管機構的最終批准，在港上市仍存在不確定性。若事成，該公司傳集資10億美元（約78億港元），有望成為今年集資新股王。