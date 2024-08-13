恒指4連揚 聯通瀉半成藍籌最差

港股缺乏方向，恒生指數昨日窄幅上落，高低波幅僅159點，收市輕微上升21點，連漲4個交易日，惟交投十分淡靜，全日成交按日大減20.13%至僅703.51億元，為2月中以來最少。南下「北水」淨流入43.45億元，兩日來累計淨買入66.23億元。

恒指昨日高開12點，一度跌87點，低見17,002點，其後走勢反覆，最多漲72點，高見17,162點，收市報17,111點。國企指數升11點或0.2%，報6,029點；科技指數跌6點或0.2%，報3,429點。

大市料可企穩萬七關 瑞銀認為，賭場內的無牌貨幣兌換活動將被列為刑事罪行，會令提取現金更不便，將對優質中場的需求造成輕微影響，但因澳門提供合法的現金提取渠道，料影響將會減輕；另指出受到歐洲足球賽事及打擊「換錢黨」和無牌中介人活動的影響，澳門7月中場日均賭收與第二季比較下跌約2%，貴賓廳賭收跌約6%。

中金指出，在外圍大幅波動及極端風險之下，資金出於避險需求，暫難回流港股。惟該行同時提到，港股具備一定的「有利條件」，包括估值與倉位有足夠的下行保護，而更重要的是，外圍波動導致美國聯儲局降息預期升溫、人民幣升值等，令內地政策有更多空間發揮作用，而若政策借此機會發力，將為後續資金流入和市場反彈提供更多支持，料恒指可以企穩17,000點關。

濠賭股昨日受壓