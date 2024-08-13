產經

恒指4連揚 聯通瀉半成藍籌最差

電訊股昨日逆市下跌，中國聯通表現遜色。 電訊股昨日逆市下跌，中國聯通表現遜色。
電訊股昨日逆市下跌，中國聯通表現遜色。
港股缺乏方向，恒生指數昨日窄幅上落，高低波幅僅159點，收市輕微上升21點，連漲4個交易日，惟交投十分淡靜，全日成交按日大減20.13%至僅703.51億元，為2月中以來最少。南下「北水」淨流入43.45億元，兩日來累計淨買入66.23億元。
恒指昨日高開12點，一度跌87點，低見17,002點，其後走勢反覆，最多漲72點，高見17,162點，收市報17,111點。國企指數升11點或0.2%，報6,029點；科技指數跌6點或0.2%，報3,429點。
濠賭股捱沽 銀娛插4%
科技股個別發展，本周放榜的騰訊控股(00700)及阿里巴巴(09988)分別升1.35%及0.77%；美團(03690)挫2.07%。電訊股逆市下跌，中國聯通(00762)收市跌5.84%，報5.97元，為3個月低位，也是表現最差藍籌，中國移動(00941)及中國電信(00728)分別挫0.56%及0.71%。
澳門擬將賭場換錢黨刑事化，濠賭股應聲下插，銀河娛樂(00027)及金沙中國(01928)分別挫4.38%及2.86%。美資券商花旗預期，此舉將拖累濠賭股短期走勢並轉弱，為時30日，美國銀行則預計澳門博彩企業收入將受壓。
大市料可企穩萬七關
瑞銀認為，賭場內的無牌貨幣兌換活動將被列為刑事罪行，會令提取現金更不便，將對優質中場的需求造成輕微影響，但因澳門提供合法的現金提取渠道，料影響將會減輕；另指出受到歐洲足球賽事及打擊「換錢黨」和無牌中介人活動的影響，澳門7月中場日均賭收與第二季比較下跌約2%，貴賓廳賭收跌約6%。
中金指出，在外圍大幅波動及極端風險之下，資金出於避險需求，暫難回流港股。惟該行同時提到，港股具備一定的「有利條件」，包括估值與倉位有足夠的下行保護，而更重要的是，外圍波動導致美國聯儲局降息預期升溫、人民幣升值等，令內地政策有更多空間發揮作用，而若政策借此機會發力，將為後續資金流入和市場反彈提供更多支持，料恒指可以企穩17,000點關。
濠賭股昨日受壓濠賭股昨日受壓
濠賭股昨日受壓
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