人行警告風險 國債孳息升

中國債市監管風暴自上周開打，市傳監管範圍已由地區銀行升級蔓延至券商，至少4家中資券商從上周開始減少國債交易。即使內媒引述部分江蘇銀行回應指，未收到國債交易禁令，但中國人民銀行再次公然提示長債利率和債券型理財產品風險，為昨日債市情緒急速降溫，全線期限的中國國債期貨價格均偏弱，10年期國債孳息率亦一度攀升至2.275厘高位，30年期亦重上2.4厘水平。

10年期睇實2.2厘 人行在上周五晚發表第二季中國貨幣政策執行報告指出，6月下旬，10年期國債孳息率逼近2.2厘關口，創20年新低，明顯偏離合理中樞水平。一些資管產品的長債配置增多，隨着短期債價上漲，帶動資管產品淨值上升，存在較大的利率風險。人行續指，資管產品收益率不斷變動，投資風險大於存款，高收益率是通過承擔價格波動風險換來的。換言之，人行明確關注到長債的債價回調風險。

各期限的中國國債期貨價格隨即在昨日受壓，10年及30年期的國債期貨主力合約價格均見下滑，債市調整如人行所言持續。中信証券認為，2.2厘可能會成為10年期國債孳息率的重要觀察位。

在金融機構監管壓力下，總部位於不同區域的多家券商機構，據報在上周起主動減少國債交易，其中一家甚至暫停部分期限的國債交易。市傳多數券商已自發採取相關限制，但也有至少一家機構是在監管指導下減少交易。外媒引述業內消息指，其所在的證券公司目前已暫停「橋類」業務。「橋類」業務在業內俗稱「過券」，券商在此類業務只承擔通道的功能，為其他兩家機構牽線完成債券交易。

單日淨投放738億 反觀人行對逆回購繼續恢復寬鬆操作，昨日進行745億元（人民幣‧下同）的7天期逆回購操作，由於全日只有6.7億元逆回購到期，單日淨投放規模達738.3億元。事實上，在上周五人行經逆回購已進行8月來首次淨投放，日前開展129億元的7天期逆回購，操作量明顯高於此前連續5個交易日，單日更淨投放117.3億元，惟上周仍實現淨回籠7,597.6億元，單周收水規模創近一個月新高。

本周公開市場將有212.9億元逆回購到期，其中周二至周五分別到期量為6.2億元、零、71億元及129億元。此外，周四將有4,010億元的一年期中期借貸便利（MLF）到期。

人民幣匯價窄幅上落，人民幣在岸價下午4時30分收報7.1808，按日跌62點子，由官方開出的中間價報7.1458兌每美元，較上周五略為回落9點子。離岸價昨晚低見7.1852，即每百港元兌約92.18元人民幣。