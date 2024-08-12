宏觀剖析：3隻「熊」暫主導金融市場

今年迄今，投資者一直在為「金髮女孩」（Goldilocks）情景定價，即通脹溫和及經濟持續增長的經濟狀況。近期金融市場波動令人們對經濟軟着陸的可能性產生懷疑，金融市場表現主要是受到3大類型的投資者所推動─稱之為3隻「熊」（這說法取材自童話故事《三隻熊的故事》）。

第一類「熊」是宏觀對沖基金業界，他們正受到日圓套息交易平倉所影響。最近日本央行貨幣政策的轉變，以及金融市場對美國聯儲局減息的預期，削弱了投資者對美國和日本之間息差的預期，並導致這些基金平倉了他們的套息交易頭寸。這些交易的影響應該很快就會消失。

第二類「熊」是趨勢指標交易者和系統交易者。他們已經執行了第一波交易，這主要是對金融市場波動性上升作出反應。第一波交易通常非常迅速，並且與跨系統策略高度相關。目前，可能處於第二波交易，信號開始轉向，反映趨勢正在發生變化，不同投資策略之間的關連性正在下降。按分析反映，這群投資者尚未完全走出困境。

資產調整有助減泡 第三類「熊」是基本面分析投資者。這類投資者往往更關注中期表現，他們着重衡量經濟衰退風險是否已適當地反映在金融市場之中。

目前，金融市場已經預期聯儲局將會在今年底前減息5至6次，每次減息0.25厘，這種看法已經開始偏離實際情況和較為極端。故得出的結論是，只要信貸市場（尤其是信貸發行）及勞動力市場保持穩健，即使資產估值尚未低至可以不顧經濟周期因素而大規模購買的地步，但最近的調整消除了在金融市場出現的一些泡沫，並在進入秋季前改善了回報前景。

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