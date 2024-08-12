匯通天下：日圓難大升 英鎊短線強

日圓兌每美元上周升穿早前提及的148至156區間，並曾高見141.7，之後受日本央行關於不會在市況不穩時加息言論影響才回落至147水平，相信日圓的升勢或已過度。聯邦基金利率與日本央行隔夜利率息差，需要由現時約5至5.25厘大幅收窄至約3.5厘，才可推升日圓至135左右。

Yen兌每美元見155可吸 即使聯儲局的實際減息幅度與目前市場預期一樣，即約減息1.25厘，今年內美、日政策利率息差收窄幅度，也難以推高日圓至135水平，估計日圓在聯儲局9月議息前續於146至156區間上落，投資者或可在155至156水平始低吸日圓。

此外，投資者可開始留意英鎊上升的機會。英鎊兌美元由7月中旬1.3045跌近2.9%至上周最低1.267左右，英鎊或可回試1.32至1.34水平。英倫銀行8月1日的議息會議減息0.25厘至5厘，並表示利率政策需要在「足夠長的時間內保持限制性」，減息決定是「平衡恰當」。

英倫銀行同時預測，英國消費物價指數（CPI）將在兩年內達到2%的目標中值，但通脹將於今年下半年再次加速至按年升2.75%左右才重新放緩，下調未來一至兩年的失業率預測，預期勞動力市場將會復甦。

前瞻指引或消除市場部分的「鴿」派預期，以及可能預示英倫銀行減息傾向或不及聯儲局。掉期市場目前預期，英國今年再減多兩次息，每次減0.25厘，明顯比聯儲局減息超過一厘的預期低。

英國宏觀經濟改善 宏觀因素同樣支持英鎊，英國製造業採購經理指數（PMI）回升至50擴張區域以上，皆好過歐元區及美國，而看好英鎊的倉位也沒有如7月般極端，或開始增加沽出美元或歐元、買入英鎊的風險回報平衡。英鎊有機會先突破1.285阻力位，並在聯儲局9月會議前上升到1.32至1.34區間。歐元兌英鎊短線或先下試支持位0.85，跌穿後可進一步測試0.84的近期低位，而中線則有機會繼續下行至0.82水平。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪