拍賣消息：麗都花園海景戶低估價三成開拍

樓市疲弱，另類及業主盤都以低價放盤吸客。深井麗都花園法院令海景單位僅以「3字頭」推拍，較銀行估價大幅低出逾30%。

環亞物業拍賣本周二將推出約43項物業，當中包括上述項目的4座高層H室，實用面積約570方呎，開價僅370萬元，呎價約6,491元。該單位個別銀行估價約543萬元，呎價約9,526元，最新推拍價低約173萬元，差幅約31.9%。

灣仔單位嗌新界價 同場亦推拍西營盤永祥大廈低層B室迷你交吉單位，屬業主盤，實用面積約273方呎，開拍價268萬元，呎價約9,817元。同廈一個中低層D室，實用面積約295方呎，今年以約418萬元易手，呎價約14,169元。

此外，忠誠拍賣緊接本周三推出約29項物業，包括灣仔東方大廈高層D室，為業主放盤，推拍價320萬元，以單位實用面積約409方呎計算，呎價僅約7,824元，屬新界價。該行指，單位之前曾斥約40萬元裝修，銀行估價約440萬元。現時開價低約120萬元，差幅約27.3%。

黃開基拍賣行同日亦推拍約17項物業，其中，上環高陞大廈高層H室銀主盤，實用面積約275方呎，大幅劈價52萬元，減幅約20.8%，僅以198萬元翻拍，呎價約7,200元。該廈一個高層D室，實用面積約178方呎，今年以約250萬元售出，呎價約14,045元。