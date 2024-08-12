二手狠劈 蝕幅急擴

名鑄15年輸850萬 海逸豪園賣898萬損手 樓價下挫，市場蝕幅不斷擴大，尖沙咀名鑄一手業主劈價200萬元沽貨，持貨約15年仍要勁蝕850萬元，跌價逾三成，料創項目最大蝕幅。過往做價逾千萬元的紅磡海逸豪園兩房戶，售價已跌至900萬元有找，原業主不足4年帳蝕超過「一球」。

市況下滑，市區豪宅做價已逐步「降格」至中高價水平。消息指出，上述名鑄高層D室，實用面積約586方呎，一房間隔，叫價約1,800萬元，已屬大幅蝕讓，終進一步減至1,600萬元售出，呎價約27,304元。據悉，原業主為香港人，於區內從事珠寶生意，於2009年9月以約2,450萬元向發展商入市，單位至今跌價多達34.7%。

事實上，業主持貨心態轉弱，太陽物業余君桐稱，上述海逸豪園9座低層B室，實用面積約561方呎，叫價約980萬元，減至約898萬元售出，呎價約16,007元。原業主於2020年底以約1,000萬元購入單位，現轉售帳面虧損約102萬元或約10.2%。

SEA TO SKY貶60萬 蝕讓重災區將軍澳日出康城再有一手業主損手沽貨，香港置業劉浩勤稱，區內SEA TO SKY第1座低層F室，實用面積約466方呎，累減約186萬元或約21.9%，成交價約664萬元，呎價約14,249元。單位2020年7月一手價約724.8萬元，現貶值約60.8萬元。

此外，中原鍾志聰表示，馬鞍山天宇海1A座低層A室，實用面積約947方呎，海景四房戶，累減230萬元，以1,070萬元成交，呎價約11,300元。原業主持貨約7年帳面蝕120萬元。

嘉湖5個月蒸發24萬 新盤焦點欠奉，二手成交出現反彈，中原指出，10大屋苑於過去周六、日錄12宗成交，按周上升約9.1%，並為20周最多。不過，樓價下挫，天水圍嘉湖山莊有業主於撤辣後入市，短炒沽貨蝕讓離場。

該行伍耀祖表示，該單位為翠湖居4座低層F室，實用面積約449方呎，兩房間隔，以368萬元沽出，呎價約8,196元。原業主今年3月才以392萬元買入單位，持貨短短5個月帳蝕24萬元。

至於鰂魚涌太古城為買賣最活躍屋苑，周末兩日錄4宗成交，屋苑再有兩房以「6字頭」易手。中原張光耀稱，該盤洞庭閣中層C室兩房戶，累減52萬元，以678萬元獲承接，呎價約11,690元。單位2014年至今僅升值約33萬元或約5.1%。

市場蝕讓成交湧現