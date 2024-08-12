●南韓貿易協會昨發布的統計數據顯示，今年第二季半導體和汽車佔南韓整體出口比重分別為20.3%和11.4%，兩大產品總比重達31.4%，刷新歷年單季最高水平。台灣上半年也成為南韓記憶體晶片的第三大出口市場，比以往上升兩名。