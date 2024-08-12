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●據內媒引用小米集團(01810)旗下日本市場官方帳號資料，今年第二季小米手機在日本市場出貨量顯著提升。基於市場調研機構Canalys公布的最新數據，小米手機第二季日本市場出貨量增長3.59倍，市佔率為6%，躋身三甲。雖然蘋果公司（Apple Inc.）次季日本市場出貨量跌4%，但仍以56%的市佔率排名第一。
●光啟科學(00439)公布，昨日起，由於劉若鵬決定投放更多時間於其他事務，已辭任董事會主席，並不再擔任公司提名委員會主席；及執行董事張洋洋已獲委任為董事會主席，並獲委任為公司提名委員會主席。
●巨匠建設(01459)預期，截至今年6月底止上半年錄得淨利潤按年減少約40至60%；去年同期淨利潤約3,130萬元人民幣。淨利潤下跌主因集團今年上半年收益按年減約5至10%，以及毛利亦降2至5%所致；金融和合同資產的減值損失淨額按年增加約80%至一倍，原因是受房地產市場低迷影響，部分客戶信用風險較去年同期有所上升。
●南韓貿易協會昨發布的統計數據顯示，今年第二季半導體和汽車佔南韓整體出口比重分別為20.3%和11.4%，兩大產品總比重達31.4%，刷新歷年單季最高水平。台灣上半年也成為南韓記憶體晶片的第三大出口市場，比以往上升兩名。
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