希臘重推6天工作制或引領歐美潮流

希臘於今年7月開始重新推行6天工作制，成為舉國上下所有打工仔的噩耗。許多人都把希臘的做法形容為「反潮流」，畢竟隨着勞工權益日益受到重視，縮短每周工作時間是過去數十年來的趨勢，且疫情期間在家工作（WFH）模式曾大行其道。然而，有權威經濟學家卻指出，希臘的做法不僅並非「反潮流」，反而可能是在「引領潮流」，並預告6天工作可能成為歐美大多數發達經濟體的新常態。

這一觀點來自前世界銀行首席經濟學家、耶魯大學教授Pinelopi Koujianou Goldberg，她是出生於雅典的著名希臘裔美國經濟學家，因此對於希臘有着深刻的了解。

勞動力嚴重不足 在她看來，希臘重推6日工作制，最根本的原因乃勞動力嚴重不足，而這一問題基本上存在於所有發達經濟體。

她指出，雖然有一些措施可以緩解勞動力短缺，但長期來看難以從根本解決問題。比如擁抱自動化，利用機械人和人工智能（AI）取代工人，惟不是每項工作都可以由機器完成，特別是許多低技術的服務業工種。另一種做法則是增加工人的補償，用高薪鼓勵勞動力投入就業市場，但薪資和物價上漲將對國際競爭力產生不利影響。

還有一種方法，就是用受控的、合法化的移民來增加勞動力供應。在飽受難民危機和非法移民困擾的地區（例如歐洲和美國的大部分地區），安排得當的移民政策有可能一箭雙雕。不過，隨着面對全球地緣政治分裂、國家安全擔憂、保護主義抬頭等趨勢，這類政策已經難以實行，愈來愈多地方亦開始限制移民。

她直言，要維持目前的生活質量，高收入國家的公民必須「要不向新移民開放邊境，要不只有增加工時」。當前的全球緊張局勢下，鐘擺似乎正朝着增加工時的方向擺動─最終只能提高退休年齡或者延長每周工作時間。因此，她認為希臘並非逆勢而行，反而是在引領潮流。