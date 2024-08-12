維持就業市場穩定 非農職須月增20萬

新冠疫情期間許多地方都出現缺工潮，惟疫情過後美國的勞動市場卻出現了結構式的轉變，就業職位增長與失業率之間的「平衡點」打破，令市場大跌眼鏡。許多分析員的研究都表明，現在美國每月的非農就業職位要增加20萬個以上，才能夠使失業率維持穩定而不惡化。這亦意味着美國公私營機構都要比以往創造更多的就業職位，才可以保持就業市場平衡。

在今年7月之前，非農業就業職位增長一直保持強勁，2023年時平均每月增加約20.5萬個就業職位，從歷史上看，這種增速一般是勞動市場過熱的證據，理論上會導致失業率下降，惟事實卻剛好相反。即使到了2024年上半年，非農職位繼續以超乎平常的速度增長，但失業率卻反而有所上升，這亦導致近年市場預測經常估錯勞工市場數據。

野村證券環球宏觀研究主管Rob Subbaraman指出，許多學者已經研究此問題，並得出了相近的可能結論：疫情後的大規模移民（包括非法移民）導致勞動力供應激增，而美國勞工統計局（BLS）的數據卻低估了這一點。

淨流入移民料增兩倍 在2019年新冠疫情爆發前，國會預算辦公室（CBO）預計2023年美國淨流入移民人數為100萬人，但到今年初，引入國土安全部的即時數據後，CBO將其估計增加逾兩倍，達到330萬人，並預測2024年也是如此；這相當於每月增加19.2萬名淨移民。

他認為，這導致就業職位增長與失業率之間的「平衡點」大幅提高。換言之，過去每月增加10萬個非農職位已經足夠遏止失業率上升，而如今卻需要兩倍的數目。

他形容︰「今天的20萬個更像是過去的10萬個。」如果未來數月非農業就業職位增幅進一步下降，長期低於15萬個，那麼就應視作就業市場疲軟，因為勞動力供應明顯高於勞動力需求。不過，目前升至高位的「平衡點」也很可能只是暫時現象，明年就會開始正常化。

估明年底才返平均值 三藩市聯儲銀行宏觀經濟研究副總裁Nicolas Petrosky-Nadeau表示，在考慮了商業周期及短期內的移民數據趨勢之後，他認為長遠而言，非農就業的「平衡點」確實仍然會維持在每月接近10萬個左右，但短期而言該「平衡點」確實顯著地提高，並預期到2025年底才會回歸至長期平均水平。

美國非農新增職位