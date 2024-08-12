華環保產業規模目標6年達15萬億

眼見炎夏高溫對中國多地用電負荷帶來重大考驗，內地國務院發布有關加速經濟社會發展全面綠色轉型的意見，獲官媒形容為首次對綠色轉型進行系統性部署，國家發改委官員就適時解讀新政，表明把綠色轉型的要求融入經濟社會發展全局。其中提及到2030年，節能環保產業規模達到15萬億元（人民幣‧下同）左右。

大灣區長三角整合發展 意見主要目標的要求是，到2030年，重點領域綠色轉型取得積極進展；也針對能源、循環經濟等具體領域提出一些量化目標，例如到2030年，非化石能源消耗比重提高到25%左右。除了全方位、全領域促進綠色轉型外，轉型工作會充分考慮不同地區、不同產業的實際發展，科學設定轉型時間表、路線圖、施工圖，鼓勵有條件的地區和產業先行探索。

按地區規劃，須持續推動長江經濟帶的同時，將深入推動粵港澳大灣區建設與長三角整合發展，打造世界級綠色低碳產業群聚，並推動海南自由貿易港建設、黃河流域生態保護和高品質發展。發改委國家節能中心主任劉瓊指，大灣區和長三角等地區本身就有一些綠色低碳產業的集聚，如節能環保產業、新能源汽車產業、清潔能源產業等，產業基礎和配套好，外向型經濟的特徵明顯，應加速綠色低碳產業群聚建設。

支持地區派綠色消費券 是次意見更首次對「綠色消費」進行系統部署，不但提到優化政府綠色採購政策，亦要引導企業執行綠色採購指南，鼓勵企業建立綠色供應鏈，支持地區透過發放消費券、綠色積分等途徑，鼓勵企業採取「以舊換新」等方式，引導消費者購買綠色產品；以及進行新能源汽車及綠色智能家電、節水器具、節能爐具、綠色建材下鄉活動，加強配套設施建置及售後服務保障。劉指，健全綠色消費激勵機制、加強綠色產品和服務認證管理等，需要透過進一步的機制改革，來激發綠色消費。

對於如何完善相關轉型的政策體系，發改委負責人昨就此回應，指在6個層面推動，包括財稅政策、金融工具、投資機制、價格政策、市場化機制及標準體系。財稅政策上，積極構建有利於促進綠色低碳發展和資源高效利用的財稅政策體系，落實相關稅收優惠，完善綠色稅制。

至於金融工具，將延長碳減排支持工具實施年限至2027年底，並研究制訂轉型金融標準，積極發展綠色股權融資、綠色融資租賃、綠色信託等金融工具。投資機制而言，中央預算內投資對重點項目予以積極支持，引導和規範社會資本參與綠色低碳項目。價格政策上，深化電力價格改革，改善水價政策，推動生活垃圾處理收費方式改革。意見登場後，發改委將加強統籌協調，會同相關部門建立能耗雙控等全面轉型新機制。