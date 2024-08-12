人行撐金融機構發掘信貸需求 保社融

市場靜待7月份內地金融信貸數據出爐之際，中國人民銀行率先表態稱「為完成全年經濟社會發展目標任務營造良好的貨幣金融環境」，又強調在防範資金沉澱及空轉的同時，支持金融機構深入挖掘有效信貸需求，加快推動儲備項目轉化，引導信貸合理增長、均衡投放，增強貸款增長的穩定性和可持續性，力保社會融資規模、貨幣供應量與經濟增長和價格水平預期目標相匹配。

新貸料按月下滑 不過，外媒綜合多家機構預測中值顯示，7月市場信貸需求仍相對疲弱，估計7月新增貸款4,500億元（人民幣‧下同），較6月逾2.1萬億元大幅下滑，但比去年7月的3,459億元或增逾三成。內媒引述的券商看法更保守，例如中信証券宏觀與政策首席分析師楊帆預計，7月新增信貸2,000億元，甚至略低於去年同期。

7月原是信貸投放的傳統淡季，加上人行「防資金空轉」政策，單月信貸投資量可能偏小。惟東方金誠首席宏觀分析師王青分析指，7月商業銀行有可能借勢人行連環降息，略為加快信貸投放。具體投向方面，企業貸款將是7月貸款按年多增的主要推動因素，背後理據是近期基建和製造業投資走勢偏強，惟考慮到居民消費意欲續弱，居民貸款可能按年減少。中金研究則料，7月新增信貸約3,500億元，有機會按年持平。

雖然7月政府債發行仍較慢，對社融的支持力度或不足，但業界對7月社融規模的預期普遍以近萬億元起跳。由於去年7月新增社融僅錄5,400億元，故有望受惠低基數效應。結構上看，中金預計企業債、政府債按年將多增。

M1跌幅預期收窄 至於備受關注的狹義貨幣（M1）按年負增長走勢，中金料7月M1按年跌幅收窄至約4%，廣義貨幣（M2）仍增約6.6%，與6月分別跌約5%及增6.2%的「負剪刀差」相差不遠。惟興業研究指，新樓銷售疲弱持續拖累包括企業活期存款在內的M1；而居民住戶存款比例較高的M2方面，多家銀行下調存款掛牌利率，「存款」搬家現象料對M2增長形成壓力。