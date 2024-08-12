首置按息跌穿3厘 公積金貸款焗鬆綁

隨着年內貸款市場報價利率（LPR）第二次下調，內地多城的首置按揭利率跌穿「3」字頭，意味着目前商業貸款利率已逼近公積金貸款利率，兩者差距更迅速收窄，迫使各地公積金貸款優惠政策再次鬆綁。

自人民銀行在5月17日發布的公積金利率新政，5年期以上首置物業的公積金貸款利率已降至2.85厘史上新低，但低處未算低，上月5年期以上LPR降至3.85厘新低之後，佛山、南京等地方銀行也傳出「2字頭」的按揭息口，一線城市如北京、上海、深圳的首套房貸款利率最新亦降至3.4厘。相較之下，公積金貸款的利率優勢正在減弱。

須急降息拉闊與商貸息差 內媒引述易居研究院研究總監嚴躍進的意見認為，貸款資金規模大，但市場需求不多，所以貸款利率會「內捲」，尤其是商業銀行機構調整利率的節奏較快。另有業內人士指，對公積金貸款來說，為發揮其保障性優勢，當前迫切需要進一步調降利率，將其與商貸的息差拉闊，以保持對較低收入職工買樓需求的支持力度。

集中三四線城 樓市壓力大 實際上，多地公積金中心正加快優化公積金貸款政策，似有意緩衝商業銀行的降息衝擊。甘肅省蘭州市住房公積金中心於上月底調整貸款政策，首期支付比例由此前首套房的20%、二套房的30%，統一調整為20%。同時，蘭州市也提高了公積金實際貸款額度，將職工家庭月供支出佔收入比例上限由此前的50%放寬到60%。

公積金政策調整主要集中在三、四線城市，或顯示這些中小型城市的樓市仍面臨較大壓力。例如四川省雅安市住建局於上月公布18條樓市新政，在房屋信貸政策方面，7月起一年內，買樓自住的市民可一次性提取公積金帳戶餘額用於支付首期款項；符合生育政策生育兩至3孩的家庭，最高貸款額度也將分別提高10萬元和20萬元人民幣。此外，個人住房公積金貸款利率也下調0.25厘，進一步減輕買家負擔。