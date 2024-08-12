人幣小匯改後趨市場化 投行估再貶值空間有限

人民幣匯率在8月開局重現強勢，無論在岸及離岸價均一度收復年初以來的失地，幾乎成為今年亞洲貨幣保衞戰的贏家之一。比起2015年8月11日的「小匯改」之前的單邊行情，人民幣雙向波動彈性也明顯不斷加強，惟專家提醒，未來人民幣匯率還面臨許多不確定性。

中方重大會議以至人民銀行領導層近期已多次強調，有信心、有條件、有基礎維持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，更揚言以此為目標。中銀證券全球首席經濟學家管濤亦撰文指出，目前維持人民幣匯率穩定也有一定的有利條件。

專家：須處理好3組關係 以2015年小匯改為分界點，民間資產對外資產少、負債多，惟經歷人民幣匯率有漲有跌過後，現在民間對外負債大幅減少；不像小匯改前，現時市場對人民幣匯率有漲有跌的雙向波動更加習以為常；中國企業現在更多用人民幣計價，還可以用外匯衍生商品對沖風險，所以現在內地外匯市場更有韌性；小匯改後，隨着匯率愈來愈市場化，人民銀行應對人民幣升值或貶值都累積較豐富的調控經驗。

不過，他特別提醒，過去有很多國家，就是因為沒有處理好匯率問題，在開放過程中最終以危機收場。因此，內地在推動中國式現代化的建設過程中必然要處理好匯率問題，主要涉及3組關係。

首先是匯率和金融制度型開放的關係，若有更多用匯率價格去出清市場，就可以減輕對行政手段的依賴，開放就更具透明及可預期性。其次，要處理好匯率和貨幣政策關係。如果匯率具彈性，貨幣政策的自主空間就會開啟，相反，匯率一旦僵化，貨幣政策就會受到較大掣肘。最後，是匯率政策及資本帳開放情況。

當前人民幣匯率走勢一定程度上受美國聯儲局貨幣政策的影響，但這是全球性問題，並非中國獨自面臨的問題，對日本、歐洲的考驗可能更多。管濤料，如果聯儲局採取更激進貨幣政策，新興市場亞洲貨幣匯率可能出現更廣泛的揚升。

投行中金公司亦指，當前人民幣匯率壓力明顯減弱，8月續貶空間較為有限；隨着外部壓力的趨緩，匯率波動正明顯抬升，在穩匯率政策支持下，有漲有跌的雙向波動格局逐漸形成，套息交易或將面臨一定阻力。中金又稱，若匯率預期改善的趨勢能夠延續，結匯（客戶將外匯賣給銀行、兌回人民幣）需求有望得到一定釋放。

反彈關鍵為經濟增長保5 惟野村證券首席中國經濟學家陸挺在月內演講時，提醒政策應維持人民幣的穩定，避免大幅貶值，因過快及過大波動不利於解決失衡，不利於和其他國家處理關係，也不利於內需穩定。人行貨幣政策委員會前委員余永定亦稱，人行不宜過多擔憂匯率下行，除非出現明顯的國際投機資本沽空人民幣的活動，否則貨幣政策應與財政政策協同發力，進一步打開貨幣政策空間。更具體來看，人民幣匯率會否反彈，關鍵仍在於今年中國經濟能否達到約5%的經濟增長目標。

人民幣匯價預測