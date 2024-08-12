內地貸息迎大改革

LPR改掛短息 與MLF脫鈎 提高傳導有效性質量 近一輪即將滿5年的中國貸款市場報價利率（LPR）改革，再次進入重要關口，由人民銀行行長潘功勝在6月喊話將持續改革完善LPR，到上月改由LPR牽頭的連環減息安排，業界已洞悉人行正加速進行貨幣政策框架改革，結果人行在上周五發表的第二季貨幣政策執行報告表明，LPR報價轉向更多參考央行短期政策利率，由短及長的利率傳導關係在逐步理順，即中期借貸便利（MLF）利率對LPR的參考作用下降，有投行更估計內銀按揭貸款利率勢續下調。

10年多前推出的LPR，透過首批報價銀行，確立一個最優惠貸款利率給行業定價參考。然而，部分銀行透過協同行為，以貸款利率的一定倍數設定為隱性下限，導致在市場利率下行階段，仍不能惠及實體經濟。最終在2019年8月17日，人行宣布改革LPR形成機制，帶來全新的報價原則、形成方式、期限品種及報價行等，其中要求參與報價的銀行在公開市場操作利率，當時主要是MLF利率加一定息差出價，因而形成了「MLF利率→LPR→貸款利率」的利率傳導機制。

部分偏離最優惠利率 時隔近5年，潘功勝提到，要針對部分報價利率顯著偏離實際最優惠客戶利率的問題，着重提高LPR報價質量，更真實反映貸款市場利率水平。在民生銀行首席經濟學家溫彬看來，特別是在2020年疫情以後，內地信貸需求收縮較快，為了擴張信用、讓利實體，部分優質客戶的實際貸款利率已遠遠脫離LPR，導致LPR報價的質量和有效性下降。

溫彬在上月LPR降息前已估計，LPR或迎重大改進，短期內着力於提高LPR報價的有效性，中期或逐步尋找新的「基準錨」，以提高貸款基準利率公允性，進一步提高利率傳導效率。因此，隔夜為主的DR（存款類金融機構間的債券回購利率）系列可能性最大，推進相關改革也應在進一步研究之中。

他在8月初展望貨幣政策時，進一步預期年內LPR報價還存在下調可能，原因包括經濟基本面出現放緩迹象，7月官方重大會議強調穩增長已為政策主要目標，後續修復效果若不及預期，仍可能透過調降政策利率及LPR報價來降低實體融資成本；存款掛牌利率7月再減，已為銀行負債成本帶來明顯改善。

商貸利率實現市場化 他亦料利率傳導路徑或演進為「OMO（公開市場操作）利率→LPR和國債利率→存款利率」。若銀行息差收窄趨勢難企穩，居民消費和企業投資仍顯疲軟，存息或跟隨政策利率的再度下降而調低。若銀行再下調存量房貸利率，存息或在息差壓力下再次下調。

人行上周五在第二季幣策報告正式提及，明確7天期逆回購操作利率作為主要政策利率的同時，中期政策利率正在逐步淡出。以7月為例，月中的MLF利率未作調整，下旬的7天期逆回購操作利率下降0.1厘，同日的LPR迅速作出反應並跟隨調整。人行又形容，商業貸款利率已實現市場化，金融機構可根據經營需要自主確定存貸款利率，保持合理存貸息差。下一步將持續改革完善LPR，着重提高LPR報價質量，更好發揮利率自律機制作用。

5年期LPR按息料再降 房貸利率方面，野村證券在8月初曾分析指，由於存量房貸利率與7月新增房貸利率之間的差距拉大，部分按揭貸款借款人的不滿情緒可能再次升溫。換言之，人行再次引導降低相關息口的壓力也愈來愈大。加上7月底官方重要會議明示下半年要擴內需，重點是促進消費，就此而言，降按息變成有效的政策選項，央行有可能再下調5年期LPR。

LPR與MLF近年降幅不一