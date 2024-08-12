華今年DTC出口料1.8萬億 恐惹歐美打壓

美國將於11月舉行總統大選，一旦特朗普再次當選，有很大機會影響全球貿易形勢，尤其是與中國的雙邊貿易關係。目前由於房地產行業的陰霾仍然未散，中國的內需表現仍相對疲弱，故而出口仍然是主要增長動力。野村中國首席經濟學家陸挺指出，中國對全球各地的「直接面向消費者」（DTC）出口額急劇增長，預計今年將增至2,400億美元（約1.87萬億港元），佔出口總額的7%，對GDP的貢獻率為1.3%。

投行估拉低內地GDP增長 雖然中國的DTC出口沒有官方的統計數據，惟根據野村的推算，2023年中國DTC出口總額約1,780億美元，佔出口總額的5.8%。不過，隨着貿易保護主義抬頭，許多經濟體似乎都打算收緊DTC的免稅限制；其中，美國已在提出3項修改免稅額度的立法建議，歐盟委員會也在計劃廢除目前的DTC豁免；甚至一些新興市場國家，包括巴西、印尼、泰國和菲律賓，也已經或正在考慮對DTC豁免施加限制。

按野村的基本情景推算，假設只有美國禁止從中國進口的低價值包裹，將會使中國的出口增長減少1.3個百分點，GDP增長減少0.2個百分點。在最壞情景下，中國的DTC出口將遭遇美國、歐洲和東盟國家的禁止，出口增長可能下降2.9個百分點，GDP增長可能下降0.6個百分點。