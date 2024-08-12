富力附屬1.47億美元票據息到期未付

據公告，3筆怡略優先票據利息須於7月11日現金支付，共涉資1.47億美元。鑑於集團現時面臨的現金流壓力，並未在到期前以現金支付利息。富力指，集團業務經營維持正常；正與怡略上述票據持有人商討解決方案，將繼續密切關注事態發展，並考慮所有可能採取的行動，包括但不限於就集團境外債務制訂整體負債管理方案。

為制訂境外債整體負債管理方案，富力已聘請安邁融資顧問為財務顧問，以及聘請盛德律師事務所擔任法律顧問，公司將與顧問們共同探討全面可行解決方案，期待與債權人進行建設性對話。

深陷財困的佳兆業於2021年12月發生美元債兌付違約，並於去年7月曾遭總部位於新加坡的對沖基金布洛德峰投資顧問有限公司，向高等法院提出清盤呈請，內容有關未償還附屬佳兆業（深圳）發行的若干以人民幣計值的公司債券，涉及本金1.7億元人民幣及應計利息。

花旗國際是佳兆業債券持有人特設團體（AHG）的債券受託人，自今年3月起替換了原清盤呈請人。在去年10月披露的境外重組資料顯示，該債權人小組共同持有或控制佳兆業境外債務中的35%以上。