富力附屬1.47億美元票據息到期未付
富力地產(02777)繼上月收到針對全資附屬兆晞的清盤呈請之後，另一附屬怡略公司發行、在新加坡交易所上市的3筆優先票據利息在寬限期屆滿後，仍未在限期前付息，可能導致票據持有人要求加快還款。
據公告，3筆怡略優先票據利息須於7月11日現金支付，共涉資1.47億美元。鑑於集團現時面臨的現金流壓力，並未在到期前以現金支付利息。富力指，集團業務經營維持正常；正與怡略上述票據持有人商討解決方案，將繼續密切關注事態發展，並考慮所有可能採取的行動，包括但不限於就集團境外債務制訂整體負債管理方案。
為制訂境外債整體負債管理方案，富力已聘請安邁融資顧問為財務顧問，以及聘請盛德律師事務所擔任法律顧問，公司將與顧問們共同探討全面可行解決方案，期待與債權人進行建設性對話。
佳兆業今迎關鍵清盤聆訊
與此同時，市場關注房企佳兆業集團(01638)今日將迎來關鍵的清盤呈請聆訊，這是繼6月24日聆訊的延續，外媒引述當時法官吳嘉輝（Peter Ng）預先警告，今天的清盤聆訊可能是該公司避免被強制清盤的最後機會，因為「不確定（下一位）法官是否會批准進一步延期」，他說如果沒有進展，佳兆業「真的沒有任何藉口」。
深陷財困的佳兆業於2021年12月發生美元債兌付違約，並於去年7月曾遭總部位於新加坡的對沖基金布洛德峰投資顧問有限公司，向高等法院提出清盤呈請，內容有關未償還附屬佳兆業（深圳）發行的若干以人民幣計值的公司債券，涉及本金1.7億元人民幣及應計利息。
花旗國際是佳兆業債券持有人特設團體（AHG）的債券受託人，自今年3月起替換了原清盤呈請人。在去年10月披露的境外重組資料顯示，該債權人小組共同持有或控制佳兆業境外債務中的35%以上。
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