大型科網企季績左右港股短期走勢

市場普遍預期，騰訊次季收入介乎1,605.54億至1,613.5億元（人民幣‧下同），按年增長7.6至8.1%，列帳純利或介乎397.03億至402.7億元，按年最多增長近六成。

料騰訊次季遊戲收入增6% 投資銀行摩根大通預料，騰訊次季網絡遊戲收入按年多6%，全年或升10%。其中，《地下城與勇士：起源》（DnF Origins）表現強勢，自5月首推後，長期維持智能手機平台iOS最高課金遊戲首位。該行料，該手遊首月流水（用戶充值總額、分發渠道和代收費渠道收到的金額等總和）逾40億元，首12個月或逾400億元。下半年接續推出的新遊戲，將可推動該企遊戲營收進一步加速。

另一投行摩根士丹利預測，騰訊第二季非國際財務報告準則純利按年升26%，至472億元。當中廣告季度收入料升19%，主要是受惠生成式人工智能改善目標廣告投放及持續的視頻號變現。金融科技與企業服務收入料按年升5%，而消費疲弱背景下的支付業務增長放緩影響，料由非支付產品及視頻號電商直播貢獻增加所抵銷。

阿里列帳純利或最多跌37% 此外，市場料阿里次季收入2,474.51億至2,498.48億元，按年最多升6.7%；列帳純利213.86億至311.99億元，按年最多或減少37.5%。巴克萊早前表示，阿里下半財年即將上線全新變現平台，料助淘寶天貓客戶管理收入（CMR）重新加速增長。不過，由於公司目前以「客戶為先」的原則專注於商品交易總額（GMV）增長，而不是變現率最大化，因此CMR增長或按季低幾個百分點，儘管淘天期內進行投資，料分部經調整EBITA（除息、稅及攤銷前盈利）按年持平。

第一上海首席策略師葉尚志表示，大型科網股業績估計會是影響港股走勢的短期關鍵因素，恒生指數中期反彈阻力區介乎17,500至17,700點。其中阿里預計8月底將可完成在港雙重上市程序，有望趕上9月恒生綜合指數的定期調整時間窗口，也就是說，最快可於9月納入港股通，有望成為北水可以吸納的名單。

至於香港股票分析師協會主席鄧聲興亦表示，近期內地多個官方重要會議後，都未能為港股帶來提振。相信本周投資者焦點將返回公布業績的個股，尤其高息股和中特估股份早前跌得太多，加上隨着外圍新經濟股股價穩定下來後，香港新經濟股有機會做好。

中概科網股業績預測