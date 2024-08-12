美上月核心通脹料降 零售看升0.3%

美國就業數據引發衰退恐慌後，本周三公布的消費物價指數（CPI）仍將是市場焦點，畢竟聯儲局過去一段時間瘋狂加息就是為了遏止通脹。市場估計，7月CPI按年增幅會維持在3%；而撇除能源及食品核心CPI增幅則較6月輕微回落0.1個百分點，按年升3.2%。考慮到過去CPI數據經常出乎意料，無論通脹再次惡化或者回落速度太急，都可能會引發市場波動。

聯儲：CPI達標可降息 富國銀行的研究報告指出，聯儲局此前已表明將會更加關注「雙重使命」，即是維持物價穩定的同時實現最大就業，這亦意味當局會在衡量通脹與就業數據時「更加平衡」。報告預測，由7月開始之後的通脹數據仍然會繼續回落，原因是由薪酬增長驅動的通脹壓力會顯著消退，這將會為聯儲局在9月減息提供足夠支持。

聯儲局理事鮑曼於周末出席活動時也表示︰「如果即將公布的數據繼續反映通脹持續向回落至2%的目標邁進，那麼逐步降低聯邦基金利率，以防止貨幣政策對經濟活動及就業過度打壓將會是合適的。」此番言論同樣暗示了只要CPI符合預期，減息就會開始，唯一問題就是CPI數據實際上能否符合各界的預期。

除通脹數據外，反映消費表現的7月零售銷售亦會在周四公布，市場預測該數據按月增幅為0.3%，料主要受到汽車銷售反彈所推動。要留意的是，消費佔了美國整體經濟大約七成，因此零售數據對於判斷經濟是否即將步入衰退也有着重要的前瞻作用。

思科傳再裁數千職位 另方面，港股業績期步入高峰之際，美國多數大型企業已經放榜，如今剩下未放榜的企業關注度有限。其中，作為老牌科技公司的思科會在香港時間周四凌晨公布業績，該公司最新傳出會進行年內第二輪大裁員，料涉及數千個工作職位。另外，美國最大的單一企業僱主、零售巨頭沃爾瑪亦會在周四放榜。

其他地區方面，歐元區、英國及日本亦將公布上季度本地生產總值（GDP）表現，其中日本的數據將關乎到貨幣政策的走勢，因而備受關注。

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