美股趁跌建倉 科企值博

渣打：美未全面步衰退 幣策鬆綁降風險 環球股市近日連環震盪，本來憧憬美國減息的樂觀氣氛突然扭轉，擔心經濟「硬着陸」的衰退恐慌主導了市場。渣打香港財富方案高級投資策略師陳正犖接受本報專訪時表示，雖然短期而言，美國經濟的風險確實有所上升，但這「不意味着衰退立即出現」，而且接下來聯儲局的減息行動也有助於降低衰退風險。長遠而言，他估計美股表現溫和向好，這次調整反而是趁低建倉的時機，特別關注增長型股份，尤其是科網股。

陳正犖指出，近日美股市場的調整主要有3大原因，一是由於失業率上升及就業職位增長放緩引發的經濟衰退恐慌；二是擔心大型科網企業的盈利表現；三是日圓套息交易拆倉潮。

聯儲緊急減息機會極低 就經濟前景而言，他承認風險的確上升，但也要注意的是「美國經濟數據並沒有一面倒地轉差」。舉例上季國內生產總值（GDP）增速仍遠勝預期，服務業採購經理指數（PMI）仍處擴張區域，即使是令市場擔心的非農就業職位，也只是增長放緩而非減少。

在他看來，這些數據反映出經濟未有全面地步入衰退，而接下來聯儲局的反應，包括減息的舉動，亦有望提振經濟表現。渣打目前仍估計年底前會減息兩次，合計減幅0.5厘，惟也不排除會減息3次，最終仍要視乎經濟數據的變化。從宏觀角度來看，聯儲局要遏抑通脹，必然會導致失業率上升，此乃合理現象，故而當局緊急減息的機會極低。

科技股盈利穩 AI有排炒 至於企業盈利方面，近期市場開始陸續下調對美國企業的盈利預測，包括此前因為人工智能（AI）熱潮而受追捧的大型科技股，投資者對科企盈利失望的情緒亦隨之蔓延。然而，目前已公布業績的標指成分股，有大約八成的企業上季盈利仍好過市場預期，而且盈利增長平均也有雙位數，意味着盈利增長實際上仍然穩健。考慮到此前科技股累積的升幅，市場有所調整實不足為奇。

他認為，AI仍然是長線的投資主題，現在股市回調，反而是建倉好機會。至於擾動市場的日圓套息交易拆倉潮，他形容︰「拆倉總會有完結的時候……屆時市場將回復正常。」

所謂的日圓拆倉潮，是指過去大量交易員借入極低息的日圓，換成其他貨幣並炒作包括美股在內的資產，因而建立了相當規模的套息交易倉位；一旦圓匯價格上升，這些交易員為了避免兌回日圓還債時的損失，便需要及時平倉，大舉拋售手中資產換回日圓還債。

美債息返4厘以上宜吸 除了股市以外，在聯儲局即將減息的背景之下，債券市場也非常值得關注。他較看好美國及其他成熟市場的政府債，原因是多數發達經濟體（除日本以外）都陸續開始或已進入減息周期。再者，近日環球股市調整之際，美國10年期國債孳息率亦大幅回落（債券價格急升），亦證明了同時部署股債的投資組合的好處。就買入時機而言，他認為當10年期美債息回升至4厘以上，便可以買入以鎖定高息。

陳正犖指，美國經濟數據未有一面倒轉差。 道指年內走勢波動 美國失業率反覆上升