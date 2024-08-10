券商點評：內地餐飲巨擘逆市突圍

以半年計，公司上半年淨利潤4.99億美元，按年增長3%，收入56.4億美元，增長1%。集團專注於提供高性價比和創新的產品，並取得良好的成果，推動同店交易量的強勁增長。集團採取積極的措施來提升營運效率，穩定餐廳的利潤率，並實現經營利潤率的增長。

百勝中國新店回報良好 集團第二季淨新增401家門店，上半年門店總數達15,423家，其中肯德基及必勝客門店分別為1.09萬間及3,504間。公司對2024財年目標保持不變，包括淨新增約1,500至1,700家門店，資本支出在7億至8.5億美元之間。

新店維持良好回報，肯德基的回報周期維持在兩年，而必勝客的回報周期縮短到兩至3年，約80%的新門店在3個月內達到月度收支平衡。第二季加盟店佔淨新增店數的比例達25%，預計相關佔比將繼續上升，稍微高於去年投資者日訂下的15至20%目標。

期內，公司以1.87億美元回購約510萬股普通股。截至6月底，公司仍有約6.66億美元的回購授權可用於未來股票回購。百勝中國通過股票回購和現金股息的形式在第二季度向股東回饋約2.49億美元。年初至今，已向股東回饋近10億美元，超過去年全年的回饋金額。

運用生成式AI提高效率 集團推出全面的提高營運效率措施，把銷售預測、員工排班及庫存管理等主要餐廳管理任務自動化。另外，作為業界首批採用生成式人工智能（Generative AI）技術優化後勤流程的企業，開始應用多款生成式AI，以增強對消費洞察、顧客服務、食品安全及產品創新的能力，為公司提高效率並提供數據依據，以作出明智的經營決策。

儘管餐飲業受宏觀經濟下行影響，短期業務表現未算理想，但公司管理層執行能力強，業務數碼化投資遠高於同業，有效的成本控制及開店計劃，將維持公司長遠增長空間，前景樂觀。

宏匯資產管理投資總監 郭家耀（作者為註冊持牌人士）