宏觀視野：環球資金料回流債市

美國最新就業數據遠低於市場預期，市場認為美國聯儲局可能會加快減息步伐。聯儲局於未來減息的幅度無論有多大，對整體債市都有正面影響，尤其是非投資等級債券及美國10年期國債等。

目前市場普遍預期聯儲局將於9月減息，並預期11月及12月也將採取減息，故預期全年減息兩至3次，累計幅度可能達0.5至0.75厘。

從資金流向觀察，整體債券基金已連續8個月錄得淨流入。自2022年3月至2023年7月，聯儲局的加息速度讓利率達到20多年來的高點，令很多資金轉投貨幣市場，故帶動貨幣市場基金規模突破6萬億美元。

美股後市波動勢加劇 觀乎以往經驗，當聯儲局啟動鬆綁貨幣政策，貨幣市場基金規模都會回落，目前相信市場部分資金已流入債市。目前各種債券孳息率仍具吸引力，至7月底，全球非投資等級債、美國投資等級債與美國10年期國債孳息率分別為8厘、5.1厘及4.2厘，這都是優於長期平均水平。

美股自去年以來，升幅勢如破竹，但自7月中開始，首先是科技股重挫，加上本月的日圓套息拆倉潮影響，讓美股大幅調整，加上美國大選存在不確定性因素，增加市場風險及波動，讓不少投資者及市場資金轉投債市。

聯儲局減息在即，不少資金較早前已經開始布局利率敏感度高的美國國債。最近一個月美國10年期債息已從4.41厘跌到最低的3.66厘，已提前反映對當局政策轉向的預期，現階段不宜將資金全部轉入美國國債，建議等其再作回調才作適當部署。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊