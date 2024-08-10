行業剖析：AI企業變現能力成投資關鍵

在人工智能（AI）熱潮下，一度被市場稱為「AI大牛股」的Palantir Technologies Inc.（以下簡稱Palantir），近日公布了超出市場預期的第二季度業績報告，並大幅上調了全年利潤展望，引發投資者對其AI業務前景的高度關注。這份業績報告不僅展現了Palantir在AI領域的強勁實力，更體現了其在商業和政府業務方面的全面增長。

首先，從營業總收入來看，Palantir第二季實現總收入6.78億美元，按年大幅增長27%，優於華爾街分析員預期的6.53億美元。這一亮眼業績，主要受惠於其商業部門和政府部門的雙雙增長，政府部門營業總收入為3.71億美元，按年增長23%，按季升10.7%；商業部門營業總收入3.07億美元，按年增長32.4%，按季升2.7%。

Palantir盈利表現勝預期 在業績會上，Palantir首席營收和法律官Ryan Taylor表示，上季美國商業客戶數量按年增長83%，這種增長歸因於公司的應用程式Boot Camp。Taylor解釋說，這些Boot Camp對於展示AI的潛力至關重要。然而，真正的機會在於與這些客戶從原型轉變為生產。

值得注意的是，Palantir的股東應佔溢利同樣表現出色，達到1.34億美元，按年增長20%，大幅超越分析員8,280萬美元的預期，這數字不僅反映公司的盈利能力，更彰顯其業務模式的可持續性和盈利潛力。

Palantir的強勁表現主要受惠於其在AI領域的深厚積累和創新能力。公司在2023年推出的Palantir人工智能平台（AIP）受到市場廣泛關注，目前已被全球超過100個組織大規模使用，涵蓋醫療保健和汽車等多個行業。AIP平台的核心優勢在於其能夠將大語言模型（LLM）的強大AI功能引入企業網絡、私有數據和核心營運中，為客戶提供高效的數據整合以及分析、預測工具。

Palantir行政總裁亞歷克斯‧卡普在業績會議中強調，AIP平台已經「徹底改變了」公司的業務增長步伐，推動Palantir邁入加速增長的新紀元。這一平台不僅為企業提供了基於AI的數據分析和處理能力，更重要的是它降低了AI技術的使用門檻，使得更多企業能夠快速部署和應用AI解決方案。

面對如此亮眼的業績，Palantir大幅上調全年業績預期。公司將今年的總營業收入指引調高到27.4億至27.5億美元之間，同時將今年的調整後營業利潤展望區間上調到9.66億至9.74億美元，展望遠超華爾街分析員普遍預期的約8.83億美元。

AI業務能提供利潤增長 然而，投資者也需要注意到，儘管Palantir在AI領域表現出色，但整體AI市場的投資熱潮似乎正在降溫。隨着AI企業數目氾濫，相信市場將愈來愈看重AI企業的變現能力。投資機構愈來愈關注那些能夠通過AI實現實質利潤增長的公司，而非僅僅進行大規模投資AI的企業，這趨勢也解釋了為何Palantir等能夠展示AI盈利能力的公司股價大漲，而一些大型科技龍頭在公布大規模AI投資計劃後股價反而下跌。

總括而言，Palantir這份業績報告不僅展示了公司在AI領域的領先地位，更重要的是證明其能夠將AI技術轉化為實際的業務增長和利潤。隨着全球企業和政府機構對AI技術的需求持續增長，Palantir有望在未來繼續保持強勁的增長勢頭。然而，投資者在關注其增長潛力的同時，也需要警惕可能的估值風險，並密切關注整體AI市場的發展趨勢。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）