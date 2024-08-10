新盤概況：PARK SEASONS加推70伙

該集團副主席兼常務董事黃光耀稱，是次屬原價加推，有20伙一房及50伙兩房戶，實用面積314至537方呎，折實價453.2萬至844.8萬元，折實呎價約13,997至17,682元。以折實價計，全數一房屬「4字頭」，兩房618萬元起。他相信，若9月落實減息，將對樓市有正面影響，樓價有望企穩。