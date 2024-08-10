新盤概況：PARK SEASONS加推70伙
發展商重啟推盤步伐，會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，昨日加推價單4號，提供70伙，首推第2B座的單位，折實平均呎價約14,819元，較3個月前對上一張價單低約2%，預計下周作新一輪銷售。
該集團副主席兼常務董事黃光耀稱，是次屬原價加推，有20伙一房及50伙兩房戶，實用面積314至537方呎，折實價453.2萬至844.8萬元，折實呎價約13,997至17,682元。以折實價計，全數一房屬「4字頭」，兩房618萬元起。他相信，若9月落實減息，將對樓市有正面影響，樓價有望企穩。
該公司助理董事兼總經理（商務）余麗珠表示，入場戶為2B座10樓B室，實用面積314方呎，折實呎價約14,433元。SEASONS系列累售784伙，套現約49.4億元。
尚逸開放式戶售438萬
市區迷你戶錄承接，大鴻輝集團的西營盤尚逸，昨以438.49萬元售出18樓E室開放式戶，實用面積213方呎，呎價約20,586元。佳寧娜(00126)及宏達控股合作的長沙灣佳悅，招標售出29樓A室連天台戶，實用面積199方呎，成交價400萬元，呎價約20,101元。
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