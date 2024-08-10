星域軒銀主盤二千五萬推拍

市場銀主盤量續上升，現時已增加至近360個，當中不少為豪宅物業，其中，金鐘星域軒一個逾20年前買入的單位淪為銀主貨，並以2,500萬元推出拍賣。

盈置地產將於8月22日拍賣23項住宅銀主盤，有15個為港島區物業，九龍區及新界區各有5個與3個，主要坐落7個熱門校網範圍內，實用面積約271至890方呎不等。

而上述單位為星域軒1座高層C室，實用面積約823方呎，屬套三房間隔，推拍呎價約30,377元。單位開價較個別銀行網上估價低約167萬元。資料顯示，該單位原業主早於2000年以約823萬元購入。

同場亦推出馬頭角港圖灣中層C室，實用面積約890方呎，套三房連工人套房設計，開拍價1,400萬元，呎價約15,730元。原業主2013年以約1,442萬元買入，現時拍賣價低約42萬元。

帝景峰淪為銀主單位 港島鰂魚涌太古城順安閣高層H室三房戶，實用面積約703方呎，開價900萬元，呎價約12,802元。原業主於1980年以約42萬元買入。

另外，市場再新增銀主單位，包括九龍塘帝景峰帝景居2座低層D室，實用面積約681方呎，原業主於2018年以約1,438萬元購入。現時銀行估值1,127萬元。