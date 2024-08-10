租務需求大 放盤減3700個

外來專才及內地學生湧港，加上部分移民港人回流，推動住屋需求，令租盤減少。美聯指出，截至8月初全港租盤數目約1.48萬個，較去年同期減少約3,700個，跌幅約20%。

而隨着租金持續向上，細價租盤愈來愈少。該行住宅部行政總裁布少明表示，以月租劃分，每月叫租一萬元或以下租盤數量跌幅最大，按年大減約34.6%。其次是月租逾一萬至1.5萬元盤源，按年少約25.9%。

布續稱，租盤持續消耗，加上可見的住宅供應減少，空置率維持低位，均有助租賃市場向好，估計今年租金將上升約8%，並升破歷史高位。

內地專才8.55萬租維港1號 事實上，內地學生租樓個案續現，中原王勤學表示，元朗YOHO Town第7座中層E室，實用面積約423方呎，以1.45萬元零議價租出，呎租約34.3元。新租客為兩名內地大學生，因租盤短缺，睇樓一次即落實承租。

此外，付租能力較高的內地專才，目標鎖定市區優質租盤。利嘉閣李嘉輝稱，啟德維港1號迎海大宅低層A室，實用面積約1,781方呎，海景套四房戶型，由該類租客以月租8.55萬元承租，並一次過繳付半年租金合共51.3萬元，呎租約48元。

中原黎百祥稱，柴灣杏花邨28座中層7室三房戶，實用面積約619方呎，成交月租2.28萬元，呎租約36.8元，新租客亦為內地專才。