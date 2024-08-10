樓價續跌 損手不絕

滙景7年貶14% 海柏匯輸95萬 香港樓市未見起色，反映主要二手屋苑價格走勢的地產代理行樓價指數，按周回落約0.11%，維持近8年前低位。業主為求沽貨，不惜以蝕本價吸客，港鐵站上蓋的藍田滙景花園三房單位，劈價至928萬元易手，近7年帳面貶值約14%。

中原城市領先指數最新報140.96點，重返2016年9月底水平，較撤辣前的低位再跌約1.44%，今年暫累挫約4.25%。而大型單位按周跌約0.69%，惟大型屋苑及中小型單位樓價指數，按周微升約0.01%。

4區方面，港島樓價指數按周跌約1.14%至139.15點，重返2016年7月初，新界東按周亦下挫約0.16%，連跌3周共約1.7%。相反，九龍及新界西按周分別漲約0.76%及約0.29%。

NAPA套三房708萬沽 樓價倒流，近年買樓的業主要蝕讓出貨。市場消息透露，滙景花園10座中層F室，實用面積約718方呎，叫價980萬元已低於購入價，最終減價約52萬元易手，呎價約12,925元。據悉，原業主於2017年12月以約1,080萬元買入，帳蝕152萬元。

半新盤蝕幅較明顯。中原許永生表示， 長沙灣海柏匯中層F室一房戶，實用面積約276方呎，累減35萬後，以435萬元沽出，呎價約15,761元。原業主持貨近5年半，帳面需蝕95萬元，貶值約18%。

利嘉閣陳龍勳稱，屯門掃管笏NAPA第1座高層B室，實用面積約827方呎，套三房設計，叫價850萬元，議價後以708萬元成交，呎價約8,561元。原業主在2017年一手買入，帳面跌價128.3萬元。

浪翠園高位回落33% 部分業主擴大劈價空間。晉誠地產張翠雲表示，深井浪翠園3期9座高層D室，兩房戶望海景，降價60萬元，以460萬元沽，呎價約一萬元，低市價約8%，較約3年前高位樓價回落約33%。

市場消息稱，屯門康德花園1座中層F室，僅以307萬元轉手，同類型單位2018年做價達438萬元，樓價回落近30%，呎價約8,457元。

中原表示，樓價高位回落逾兩成，相反租金不斷上升，帶動租金回報率向上，部分屋苑更已超過4厘，已出現供平過租情況，包括牛頭角得寶花園等；市場憧憬減息下，預期租轉買個案將增加。

二手市場最新買賣個案