簡訊一覽
●半新股茶百道(02555)發盈警，預告撇除上市開支等後，上半年經調整淨利潤仍按年倒退最多36.45%，原因包括提高對加盟商入貨的優惠等。
●東瀛遊(06882)發盈喜，預計上半年純利約3,400萬元，按年大增約62%，主要原因包括國際航班恢復帶動旅遊業復甦，加上全球旅遊基礎設施不斷完善，以及日圓持續疲弱促進前往日本的觀光客數量增長。
●國美零售(00493)發盈警，預告上半年虧損較去年同期的35.39億元（人民幣‧下同）擴大20至30%，又披露6月底已逾期計息銀行及其他借款的本金約220億元、被凍結資金約8,700萬元。
●遠東宏信(03360)上半年收入180.36億元（人民幣‧下同），按年減少1.77%，純利按年跌32.09%至20.85億元，中期息每股25港仙，決定按股東大會授權下周一起回購最多10%股份。
●正大企業國際(03839)上半年收入按年升30.39%至1.07億美元，純利跌3.15%至196.3萬美元，不派中期息。
●榮暉國際(00990)旗下新加坡非全資附屬公司一名董事涉嫌挪用若干資金，暫知歸屬股東的潛在損失約1,280萬美元，已向新加坡警方舉報，調查結束前該子企全面停業；由於會為此作撥備等，預期上半年按年少賺約66%。
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