阿里AI新數學大模型 測試評分傳勝GPT-4o

據了解，本次測試在多個中英文數學基準測評集對指令微調模型作性能評估，除了業界常見的評測基準外，還引入更具挑戰的考試競賽類測試，如奧林匹克級別的基準測評、高考、美國數學邀請賽2024賽題等。

通義團隊指，Qwen2-Math-72B-Instruct表現優異，例如在MATH基準測評中，通義千問數學模型取得84%的準確率，超過GPT-4o的76.6%、Claude-3.5-Sonnet的71.1%、Gemini-1.5-Pro的80.6%等開閉源模型。

研究又解釋，內地經濟放緩仍持續影響這些科技巨頭，例如騰訊的廣告、金融科技、商業服務業務對經濟增長惡化十分敏感。至於阿里及京東等電商，近期亦加大線上福利及折扣的資金投入，以推動平台的銷售增長。科技股昨日普遍上升，阿里股價升1.36%，騰訊及京東分別升0.48%及1.69%。