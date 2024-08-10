上半年10大亞太Fintech交易 中港佔半

會計師樓畢馬威最新《金融科技動向》報告顯示，上半年亞太區金融科技（Fintech）一共錄得438宗交易，集資額達38億美元（約296.4億港元），10大交易中一半來自內地和香港企業。儘管內地監管環境存在不明朗因素，加密貨幣、消費支付系統及借貸平台均為熱門投資領域。

該行指，上半年中國金融科技集資額達6.24億美元，其中消費金融及借貸公司佔首季交易額逾半。

此外，隨着人工智能（AI）於亞太及全球掀起廣泛熱潮，AI繼續成為金融科技投資者和金融科技公司的關注焦點。期內，傳統金融機構重點研究如何透過AI應用改善營運流程和提升效率，但更多精密的應用仍有待開發。

畢馬威中國價值創造主管合夥人龍柏升稱，儘管交易量仍相對較低，但金融科技市場的氣氛已出現正面變化，舉例海外支付供應商正積極融入內地的支付生態系統，其中幾家已獲批支付牌照，以及香港政府正積極發展加密貨幣監管，反映香港作為亞洲加密貨幣創新中心的角色。

字節跳動擬為390億再融資 另外，消息指，抖音母公司字節跳動準備為50億美元（約390億港元）的貸款進行再融資，為期3年，或成為今年內地借款人最大同類交易。字節跳動2021年獲得一筆50億美元的貸款，一半是循環貸款，一半是定期。