新Mac Mini料縮細 搭載晶片升級

科技不斷進步下，蘋果公司（Apple Inc.）沿用多年的產品外觀亦要更新迭代。消息指，該企秋季將推出史上最小Mac Mini桌面電腦，大小將縮約一半，與公司另一產品Apple TV外觀不相上下，並搭載最新的M4晶片，以迎接人工智能（AI）功能。

Mac Mini目前設計外觀，是由喬布斯時代的2010年沿用至今。新一代產品被開發人員稱為「裝在小盒子裏的iPad Pro」，也會使用鋁合金外殼。新機據報會配備至少3個USB Type-C插口在機背，一個HDMI插口接駁電視或電腦屏幕等。

晶片方面，會採用目前iPad Pro相同的M4晶片，高級型號將搭載高階的M4 Pro晶片，以對應更嚴格的圖像功能需求。消息人士謂，新Mac Mini的製造成本將會更低，但未知新機定價會否低於目前入門型號599美元。

AI功能或收月費 另外，Counterpoint Research的合夥人Neil Shah指出，Apple即將推出的AI新功能「Apple Intelligence」，或將以訂閱形式每月向用戶收取10至20美元（最多約156港元）費用。該AI料將大幅提高Siri語音助手的智能化水平，並具備自動郵件撰寫和圖像創作等先進功能。