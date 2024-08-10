拼多多黃崢超鍾睒睒膺中國首富

其實拼多多股價今年表現反覆上落，截至周四美股收市為止累跌5.66%，黃的身家也「縮水」29.2億美元，但鍾睒睒則縮水203億美元（約1,583.4億港元），這個幅度僅次於法國奢侈品集團LVMH掌舵人伯納德的249億美元，也慘絕所有上榜中國富豪，主要是其財富兩大來源——農夫山泉及萬泰生物股價截至周四為止分別累瀉35.88%及9.95%。

不過，若把2022年8月9日設為基準日，農夫山泉股價回報相當呆滯，反觀拼多多雖然尚未回復3年前的高峰，但隨着內地消費者追求「性價比」下交易量爆發，加上海外擴張不時傳來捷報，迄今累漲1.9倍。事實上，拼多多今年首季營業額和股東應佔盈利經已是農夫山泉去年全年的兩倍有多。

亞馬遜推動內地品牌走出去 拼多多旗下Temu為中國貨在全球攻城掠地，開創網購先河的亞馬遜亦不甘落後，早前於深圳舉辦面向電商賣家的活動，豪言「推動中國品牌走向世界」。除此之外，亞馬遜於湖北武漢和河南鄭州這兩個交通樞紐開設辦事處，又力爭與位於地方的工廠等中小賣家開展新合作。另據外媒報道，今年夏季開始，亞馬遜與中國零售商簽訂新的合約，以便讓低價的日用品和服裝直接配送到美國消費者。

市場研究機構Jungle Scout對1,000名美國消費者進行的調查發現，網購時最先上亞馬遜的人今年次季為52%，比兩年前減少9個百分點之多。Global Wireless Solutions的數據顯示，去年美國消費者使用亞馬遜的時間為每天11分鐘，Temu則長達22分鐘，反映Temu頻繁發放優惠券等措施有效吸引年輕消費者。