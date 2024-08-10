台積電收入再破頂

7月增44%達619億 美股價曾升近2% 世界最大晶片代工廠台積電7月營業收入再創歷史新高，按年增長44.66%至2,569.53億元新台幣（約619.16億港元），首7個月累計1.52萬億元新台幣，按年增長30.5%，可見這家包攬大多數尖端人工智能（AI）運算晶片的半導體霸主，繼續憑獨步天下的技術收取客戶無法抗拒的代工費，刺激其ADR（美國預託證券）繼周四彈逾6%後，周五早段續升最多1.95%。

花旗續看好半導體市場 不過，AI主題已經炒了一年多，上月的收入充其量只是反映之前的訂單，不然台積電不會季季發放業績指引。花旗派「定心丸」繼續看好半導體市場，謂不必為相關美股近期大跌感到恐慌，AI與記憶體市場需求強勁，現在是買入良機，尤其點名看好記憶體大廠美光（Micron）。

該行不否認一些企業最新季績未如理想，如模擬晶片補庫存速度未如預期，佔半導體需求約14%的汽車相關需求亦見風險增加。幸好加起來佔半導體需求三成的AI和記憶體，基本面依然強勁，事關AI相關資本開支仍在增加。

另一方面，需求份額更大的個人電腦（PC）、數據中心和手機市場需求亦穩定，而德州儀器、意法半導體和恩智浦均指通訊基礎設施終端市場似乎正從低點反彈。

中芯聯席執行官趙海軍表示，12吋晶圓（90納米或以下較先進製程）產能過去幾季一直接近滿載，供不應求，本年擴產都在12吋，預計今年底增加6萬片左右，且其附加值相對較高，也將得到充分利用，可改善產品組合，預計第本季平均單價會按季回升，推高毛利率又強調不會主動減價。

他續指，對高檔智能手機需要的晶片而言，預計下季相關需求仍會有增長。隨着中低檔消費電子逐步恢復，設計公司到終端廠商為乘勢搶佔更多份額，備貨意願比3個月前要高。

不過，下季前景仍未明朗，因為許多科技公司正在審查需求，電視、智能音箱和智能手機的訂單「略微下調」，而且某些工業和汽車相關晶片的需求尚未從低迷中恢復。

台積電ADR股價走勢