Expedia經調整純利升9.5%

經營多個旅遊相關預訂平台的Expedia Group公布截至6月底止一季業績，收入35.58億美元，按年增長5.95%；純利按年微增0.25%至3.86億美元；經調整純利則按年增長9.57%至4.69億美元。不過，與此前公布業績的Airbnb等旅遊業巨頭一樣，Expedia警告行業出現放緩迹象，並且給出較為保守的業績指引。

降全年訂單總額預測 管理層預期，本季收入及預訂總額按年增幅介乎3至5%，即較上季的6%放緩；全年訂單總額預測由「中高單低數」增幅改為4%，全年收入增長預測為6%。行政總裁Ariane Gorin直言︰「我們看到一個更具挑戰的宏觀環境，以及旅遊需求放緩。」

Expedia的競爭對手早前亦曾經就行業需求下跌發出警告，又指消費者的開支變得愈來愈謹慎。不過，市場似乎已經消化對整體行業不景氣的預期，Expedia股價周五早段反而上漲11.3%，一度高見131.31美元。

針對行業逆風，財務總監Julie Whalen繼續強調削減開支與去槓桿，又指公司的銷售成本「實際上正在逐年下降」，營運管理費用也在降低。她又表示，省下來的成本有一部分會用來投資在業務發展上，包括針對國際市場和民宿預訂平台Vrbo的營銷相關投資。

雖然市場暫時對Expedia的業績反應正面，但晨星分析師Dan Wasiolek仍然警告，對於消費者開支疲弱的擔憂，可能仍會在短期內困擾大多數網上旅遊平台公司的股價表現。