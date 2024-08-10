比特幣曾飆9%越6.2萬關 USDT發行商擬員工翻倍

Tether技術總監Paolo Ardoino期望公司員工人數到2025年中旬見200人，主要是增聘財務及法規部的資深人才。如管理USDT過千億美元的儲備資產，招聘過程中非常謹慎，只會聘用有資歷員工，並冀公司架構保持精簡及靈活。

另邊廂，因俄烏戰事而遭國際排擠的俄羅斯，總統普京日前簽署了一項法規，正式將加密貨幣挖礦合法化，並對挖礦活動、礦池、礦場營運商等實施規範。不過，新法例規定只有登記在冊的俄羅斯法人實體、個人企業家才有資格在俄羅斯挖礦。至於一般俄羅斯民眾，如果不超過政府規定的用電量，也可以在不被列入登記冊的情況下挖礦。