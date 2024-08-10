比特幣曾飆9%越6.2萬關 USDT發行商擬員工翻倍
加密貨幣近日恢復漲勢，交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣周五一度突破6.2萬美元大關，每枚高見62,672美元，單日升逾9%。穩定幣龍頭泰達幣（USDT）發行商Tether Holdings Ltd.，據報將會在明年中前增加一倍員工，強化法規等應對能力。
俄推加密幣挖礦合法化規範
Tether技術總監Paolo Ardoino期望公司員工人數到2025年中旬見200人，主要是增聘財務及法規部的資深人才。如管理USDT過千億美元的儲備資產，招聘過程中非常謹慎，只會聘用有資歷員工，並冀公司架構保持精簡及靈活。
另邊廂，因俄烏戰事而遭國際排擠的俄羅斯，總統普京日前簽署了一項法規，正式將加密貨幣挖礦合法化，並對挖礦活動、礦池、礦場營運商等實施規範。不過，新法例規定只有登記在冊的俄羅斯法人實體、個人企業家才有資格在俄羅斯挖礦。至於一般俄羅斯民眾，如果不超過政府規定的用電量，也可以在不被列入登記冊的情況下挖礦。
普京上月曾提及，加密幣愈趨廣泛用於國際貿易的支付手段，俄羅斯必須把握時機，讓數碼資產盡快融入當地經濟體系。
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