摩通下調今年日股目標 削盈利增長預測

日股走勢近日「來回地獄又折返人間」之際，摩根大通以日圓走強為由，下調日經平均指數和東證指數今年底目標，前者由42,000點，降到39,000至40,000點，後者則由2,950點，下調到2,700點至2,800點，多少暗示日股已見高位，未來或只會「有波幅、無升幅」。

除了上述調整，摩通將日企的每股盈利增長預測，由早前約8%下調至4%，認為市場在短期內仍大幅波動，會評估日本市場狀況，同時觀察美國經濟衰退的風險和美國市場情緒。

日經平均指數昨收升193點或0.56%，收報35,025點。不過，指數全日走勢依然大上大落，早段飆840點或2.41%，高見35,671點之後，下午一度倒跌385點或1.1%，低見34,445點，尾市止跌回升。至於全周計，日經平均指數累挫884點或2.46%，連跌4周。

65%專家料日年底再加息 摩根資產管理全球利率主管Seamus Mac Gorain分析，日本央行會避免在短期內再次加息，就算要進一步收緊貨幣政策，時間點亦可能要待明年才會開始。

他又提及，雖然日央行有制訂再次加息的姿態，但大前提是要取決於美國經濟走向。至於外媒向34名經濟學家作出的調查顯示，約65%認為日本將在年底前再次加息，但過掉期市場顯示，12月加息四分之一厘的機率降至30%，低於一周前的60%。

日上月M3增幅逾15年最細 日圓兌每美元昨日輾轉回落，曾低見147.82，每百日圓兌港元續於5.3附近徘徊，惟晚上回升。日央行周五公布，日本7月的M3貨幣供應按年多0.9%至1,609.9萬億日圓，增幅是2009年1月以來最細；M2貨幣供應按年亦僅升1.4%至1,256.6萬億日圓，創2007年5月以來最小增幅。