美30年期按息逾一年低 或反映經濟持穩固基礎

美國房屋按揭貸款機構房地美（Freddie Mac）公布數據顯示，美國上周30年期定息按揭貸款利率回落至6.47厘，創逾一年新低。房地美首席經濟學家Sam Khater認為，繼上周美國新增就業表現大幅放緩，引起金融市場動盪，市場似有過度反應之後，今次按揭利率回落，或可反映經濟仍保持穩固基礎。

加按佔比兩年半高 近年受高房貸利率等因素影響，美國成屋銷售量連續下滑，房地產市場一直處於低迷狀態。Sam Khater續指，按息下降將增加潛在買家的購買力，並且應該開始激發他們採取行動的興趣。

此外，利率下降亦提供了一些機會，讓持有物業而須承擔按揭的人士再融資。再融資申請在按揭貸款市場的份額達到近42%，為2022年3月以來的最高水平。

美國抵押貸款銀行協會（MBA）編製的數據顯示，反映7月按揭貸款信貸供應量的一項指標MCAI有所增加，達到98.1，為去年10月後高位，表明房貸不再收緊。

信貸連續6個月擴張 MBA的經濟學家Joel Kan指，一段時間以來，房地產行業一直處於低位，但現在已經看到超過6個月的信貸擴張，這應該會對買樓人士和有意申請加按的貸款者提供支持，因最近幾周利率持續下降。