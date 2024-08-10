特朗普暗示當選逼降息

指總統應有幣策發言權 自信直覺勝鮑威爾 美國經濟前景的變化擾動金融市場之際，聯儲局如何應對經衰退風險成為各界焦點，特別是過去該局經常因為反應緩慢而錯失時機。擔任總統期間多次向聯儲局主席鮑威爾開火的特朗普，最新表態稱總統應該對貨幣政策有一定的發言權，暗示如若他當選會再次向聯儲局施壓要求減息。當然，這種說法明顯有違於聯儲局獨立運作的原則。為此，芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比則強調︰「聯儲局不會理會選舉，只會專注於經濟。」

根據特朗普的說法，聯儲局此前太遲開始加息，如今又太遲開始減息。他甚至說︰「在很多情況下，我比聯儲局或擔任聯儲局主席的人有更好的觸覺。」他的主張是減息的同時減稅，以降低企業成本及物價。

考慮到聯儲局過往的表現，特朗普的質疑絕對合理，畢竟在加息周期開始之前，鮑威爾還再三重申通脹只是暫時的現象，結果等到2022年時卻啟動了數十年來最為激進的加息周期。

道指曾跌216 債息仍低 而當衰退風險升溫之際，一些聯儲局官員反應似乎仍然「慢半拍」。里士滿聯儲銀行行長巴爾金出席活動時表示，就業職位仍在增加，故依然有足夠時間考慮下一步行動，暗示無必要太急減息。儘管他不能夠代表整個聯儲局的立場，但市場難免會因此而擔心該局又一次重複犯錯，太遲才開始減息或者減息力度不夠。

巴爾金認為通脹回落進展良好，但就在言談間淡化了股市大跌的影響，強調由年初至今，股市仍有正回報 。堪薩斯城聯儲銀行行長施密德則相對偏鴿，認為貨幣政策立場可以「沒有那麼具限制性」。

美股的走勢在經濟前景更清晰之前仍然難以預測，道指於周五早段曾跌216點，報39,230點；標指跌18點，報5,300點；以科技股為主的納指跌85點，報16,574點，惟3大指數及後靠穩。美國10年期國債孳息率仍處於4厘以下，一度低見3.925厘，反映出市場風險情緒仍然偏向保守。

專家憂衰退風險增 市場炒作的衰退恐慌並不是空穴來風，加拿大皇家銀行（RBC）環球資產管理首席經濟學家Eric Lascelles將當前經濟衰退風險預測上調至40%，高於先前的35%。

目前RBC追蹤的7個經濟健康指標之中，已有4個指標響起警號；並且需密切關注消費者信心低迷、超額家庭儲蓄耗盡、失業率正穩步上升帶來的潛在影響。

RBC財富管理建議，採取防守型的股票投資組合，重點關注優質的穩定派息股票。雖然未有足夠的證據表明經濟衰退必然發生，但投資者應確保其持有的股票「能夠更好地抵禦經濟進一步惡化或衰退」。

瑞銀財管續撐美股 不過，瑞銀財富管理美洲投資總監Solita Marcelli認為股市仍有進一步上漲的空間，最近的市場調整未有改變股市的基本面，故維持看好美股的觀點。她又指出，俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）最近抽高，反而是入市信號。根據歷史數據，當VIX上至高位後，接下來一段時間股市的回報會高於平均水平。

美10年期債息年內變化