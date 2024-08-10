匯賢半年可分派金額減九成

上半年該收租房託的表現未見突出，總收益僅按年升1.4%至11.58億元。由於營運成本增，物業收入淨額由去年同期的7億元，減少至本期的6.65億元。

主席甘慶林於業績公告寫道，對中國經濟基本實力充滿信心，但現時不利市況今年恐無重大改變，消費降級趨勢有持續迹象，倘消費情緒續弱且網購再擴張，零售租金可見未來不太可能恢復至疫前水平。

滙豐環球研究亦削該股目標價9.42%至17.3港元，評級「減持」，坦言短期內並無催化因素促使其股價重整。由於預計地產項目銷售疲弱，加上對物流業務持較審慎態度，該行下調九倉2024至2026年的盈利預測5.8至9.3%。

美銀證券則認為該企上半年表現勝預期，派息符預期。不過，由於宏觀逆風下盈利展望存不確定性，維持集團「中性」評級，目標價27港元。該行引述管理層言論，認為內地樓市正在築底，但不急於就內房領域進行新的投資。