匯賢半年可分派金額減九成
擁有內地多項物業的基金匯賢產業信託(87001)上半年可供分派金額按年大降約92.18%至1,900萬元（人民幣‧下同），主因5月為降低債務水平，提前償還部分今年底到期融資，涉額14億港元，由此產生已變現匯兌虧損約1.59億元。折合本期每基金單位分派0.3分。
上半年該收租房託的表現未見突出，總收益僅按年升1.4%至11.58億元。由於營運成本增，物業收入淨額由去年同期的7億元，減少至本期的6.65億元。
主席甘慶林於業績公告寫道，對中國經濟基本實力充滿信心，但現時不利市況今年恐無重大改變，消費降級趨勢有持續迹象，倘消費情緒續弱且網購再擴張，零售租金可見未來不太可能恢復至疫前水平。
九倉績後被多間大行唱淡
另外，九龍倉集團(00004)被多間大行唱淡。其中花旗削九倉目標價9.13%至18.9港元，投資評級維持「沽售」。該行指，九倉所有業務均表現疲弱，但由於市場對潛在企業行動抱有期望，加上考慮到集團往績，集團的估值仍處於行業最高溢價水平。就算該企將採取多項企業行動，但未必全部對股價有正面影響。
滙豐環球研究亦削該股目標價9.42%至17.3港元，評級「減持」，坦言短期內並無催化因素促使其股價重整。由於預計地產項目銷售疲弱，加上對物流業務持較審慎態度，該行下調九倉2024至2026年的盈利預測5.8至9.3%。
美銀證券則認為該企上半年表現勝預期，派息符預期。不過，由於宏觀逆風下盈利展望存不確定性，維持集團「中性」評級，目標價27港元。該行引述管理層言論，認為內地樓市正在築底，但不急於就內房領域進行新的投資。
恒大清盤人未有重組方案
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