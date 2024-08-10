港股周彈144點 大摩指內地非資金避風港

受惠外圍股市回穩，港股昨日做好，恒生指數升198點收市，終於收在17,000點樓上，並扭轉3周跌勢。然而，摩根士丹利表示，環球市場動盪，中國不太可能成為避風港。

內地股市未有因通脹數據改善而做好，但恒指早段曾升360點，高見17,252點，收報17,090點，升1.17%，全周回升144點或0.85%。國企指數升76點或1.28%，收報6,017點；科技指數全日升70點或2.08%，收報3,436點。港股通續見淨買入22.77億元，港股總成交額則回落至約880億元。

不過，大摩認為，就算中國股票相對其他市場的相關性較低，也不太可能成為資金避風港，或多元化投資的重要目的地，宏觀經濟的不確定性是主要障礙。

國際金融協會（IIF）數據亦指，上月新興市場資產錄得365億美元（約2,847億港元）的資金淨流入，股債分別佔71億美元及294億美元，但中國股票仍錄9億美元（約70.2億港元）外資淨流出，原因是經濟陰霾揮之不去。

花旗削本港末季經濟預測 與此同時，花旗把本港今年第四季經濟增長預測由3.9%降至2.9%，主要憂慮在於零售挑戰和投資復甦的持續性，消費市道的疲弱抵銷淨出口的利好作用。