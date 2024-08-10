人行：研究適度收窄利率走廊寬度

過去個多月，人民銀行由宣示國債操作、連環減息，到近4年來首次將公開市場的逆回購操作量降為零等，一舉打破貨幣政策工具箱的傳統配方，正式揭示新的貨幣政策框架。人行昨發表第二季幣策執行報告，揚言始終保持幣策穩健，增強政策利率的權威，研究適度收窄利率走廊寬度，給市場傳遞更清晰的利率調控目標信號。

人行在報告指，幣策要靈活適度、精準有效。其中提到，把維護價格穩定、推動價格溫和回升作為把握貨幣政策的重要考量，加強政策協調配合，保持物價在合理水平。進入下半年，暑期旅遊出行增加將帶動服務消費需求上升，第四季還是傳統消費旺季，內地供需將進一步趨平衡，內地居民消費價格指數（CPI）有望總體延續溫和回升態勢，工業生產者出廠價格指數（PPI）降幅也將逐漸收斂。

中長期看，內地供需條件有望持續改善，貨幣條件合理適度，居民預期穩定，物價保持基本穩定有堅實基礎。今年以來，內地幣策立場是支持性的，為經濟持續回升向好提供金融支持，融資成本穩中有降。6月新發放企業貸款加權平均利率為3.63厘，新發個人房屋貸款利率為3.45厘，均低過5月。

國家金監總局昨公布，上季內地商業銀行淨息差1.54%，按季持平，按年跌20點子，6月底不良貸款餘額降至3.3萬億元人民幣，不良率按季跌0.03個百分點至1.56%。

籲審慎評估資管產品風險 未來人行將密切關注主要已開發經濟體的幣策動向，亦呼籲投資者宜審慎評估資管產品投資風險和收益。為防範風險，人行進一步完善宏觀審慎政策框架，提高系統性風險監測、評估與預警能力，豐富宏觀審慎政策工具箱，研究修訂系統重要性銀行評估方法，有序做好存量風險處置項目收尾，並對金融機構持有債券資產的風險敞口開展壓力測試等。

住房及企業新發放貸款利率雙降