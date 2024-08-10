中國就歐盟電動車關稅訴諸世貿

歐盟上月起對中國生產的電動車加徵最多37.6%的臨時關稅，換來的是雙方在該項議題來回出招還擊。中國商務部表示，中國將歐盟電動車臨時反補貼措施「訴諸世界貿易組織爭端解決機制」，以維護電動車產業發展權益和全球綠色轉型合作的進展。

首7月汽車製造價格跌1.8% 商務部發言人批評，歐盟向內地電動車徵稅的做法缺乏事實和法律基礎，嚴重違反世貿組織規則，損害全球應對氣候變化合作大局，並敦促歐盟立即糾正錯誤做法。

中國車企急於開拓海外市場，一大原因是內地市場競爭激烈。國家統計局昨日公布的工業生產者出廠價格指數（PPI）顯示，汽車製造業的PPI雖然按月回升0.2%，但按年仍下跌2.1%，首7個月累計按年跌1.8%。此外，新能源車整車製造價格按月跌0.1%，鋰離子電池製造價格亦按月降0.9%。

華新能源車滲透率首越50% 如是者，鄭州市商務局昨日宣布提高汽車「以舊換新」補貼標準，報廢符合條件的舊車並購買新車的個人消費者，補貼標準由原來的購買新能源乘用車補一萬元（人民幣‧下同），以及購買燃油乘用車補7,000元，分別提高至兩萬元和1.5萬元。

儘管「內捲」之聲不絕於耳，中國乘用車市場訊息聯席會指，內地7月新能源車的零售滲透率達51.1%，為歷史上首次突破50%，更較去年同期的36.1%大增15個百分點。

具體而言，上月新能源車銷量首度超越傳統燃油車，前者零售量為87.8萬輛，按年增加36.9%，按月上升2.8%，常規燃油車只有84萬輛，按年減少26%，按月則倒退7%。乘聯會分析，上述情況是反映近期內地「以舊換新」的乘用車報廢更新政策逐步見效，以及政策推動消費潛力釋放所致。