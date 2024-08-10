內地消費生產物價兩極 料減息推政策連環刺激

7月通脹0.5%創5個月高 出廠價未止跌 儘管中國7月居民消費價格指數（CPI）趁暑假按年溫和上升0.5%，為2月後最大升幅，按月亦轉漲0.5%，結束連跌4個月弱勢，不計食品和能源的核心CPI按月增0.3%，高於近10年同期平均水平，可是按年僅升0.4%，更重返今年1月低位。反映企業利潤的工業生產者出廠價格指數（PPI）又未擺脫通縮壓力，按年續跌0.8%，故分析料未來價格漲勢仍存阻力，加上弱信貸持續，後續需減息等政策進一步支持。

內地CPI按月回暖，主要受部分地區高溫降雨天氣影響，食品中的鮮菜及雞蛋合計貢獻CPI升幅的0.2個百分點，豬肉價按月僅漲2%，亦影響CPI升幅約0.03個百分點；而非食品的機票、旅遊和賓館住宿價格各升22.1%、9.4%和5.8%，漲幅均高於近10年同期平均水平，合計佔CPI升幅約0.24個百分點，反映暑期出遊需求較旺。

內需料弱 CPI難大升 雖然上月豬肉價按年計急升20.4%，為2022年4月來最大升幅，但食品價按年只是持平，暫且結束連續12個月跌勢，非食品的機票和賓館住宿價格更不敵去年同期高基數而雙雙下降。荷蘭國際集團（ING）銀行大中華區首席經濟師宋林指，非食品通脹率由6月的0.8%小幅放緩至7月的0.7%，包括租賃房租金按年仍跌0.3%，多於6月跌0.2%，隨着支持樓市政策不斷推出，該行將對租金處觀望狀態。

目前不少投行均認為，內地未來數月通脹可能保持較低水平。高盛提示，CPI按月轉升主要是食品價格因惡劣天氣下供應減少所致。野村證券稱，上月CPI升溫並不顯示終端需求復甦，即使該行估8月CPI按年升幅在極端天氣下略擴至0.6%，但核心CPI或將持平。

野村降今明年PPI預測 花旗表示，7月CPI及PPI數據均好過預期，但未必能釋除市場憂慮，包括CPI升幅主要來自於食品供應因素及季節性旅遊需求所帶動；PPI方面，商品價格下行風險料續存在。野村也持相同理由，預料8月PPI按年跌幅加劇至1.2%，迫使政府在第四季推行的支持政策或需升級，該行已調低今明兩年PPI預測，由此前估跌1%及升0.8%，轉為跌1.5%及升0.5%。

換言之，消費及生產物價表現均不足以阻礙進一步的寬鬆貨幣政策。滙豐研究指，內地PPI連跌多月，市場仍需持續政策刺激以提振內需，透過改革來解決部分產業的供需失衡問題，或有所幫助。ING銀行明言，通脹低迷和信貸活動疲弱下，境內因素持續有利於貨幣政策進一步寬鬆，續預期今年至少有一次減息，如果全球減息加速，則可能再減息。

商務部冀擴服務業開放 事實上，國務院早前首次專門就服務消費發布全面部署的政策文件，昨日中國商務部部長助理唐文弘表示，文件提及透過創新服務消費場景、擴大服務業對外開放，增強服務消費動能等。若國際一流服務企業進入中國市場，不僅能為消費者提供更多優質服務，也能有效激發經營主體活力，增強內地與國際市場及資源的連動效應。

國家發改委就業所得分配及消費司負責人常鐵威則透露，下一步將把服務消費作為消費擴容提質的重要抓手，發揮中央預算內投資等資金的引導和帶動作用，積極支持服務消費重點領域發展。

中國旅遊及豬肉撐起上月CPI 內地CPI按年變幅 內地PPI按年變幅