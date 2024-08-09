減息疊加特旋風 強美元時代告終

美國上月就業數據遠遜市場預期，引發經濟衰退憂慮，聯儲局的減息壓力大增，致令市場相信9月聯儲局減息機會甚高，且幅度可能達半厘，除此之外，年底前尚會再有減息行動。這時日本央行宣布加息，令同為避險貨幣的日圓得以結束貶值潮，中長線料將對美元的資金流入造成一定的分流效應。更令人擔心的是，一旦美國共和黨總統候選人特朗普在大選中勝出，美國好可能又要再大開印鈔機，種種因素在預示，投資者得提防「弱美元時代」將到臨！

在上月就業數據公布前，美國經濟在消費、樓市等方面，已現增長放緩迹象。只是聯儲局一直對減息採取拖延態度，相信考量之一，乃在美國大選前盡量維持貨幣政策穩定。總統候選人特朗普亦公開表態，指大選前聯儲局不應減息，以免影響選舉，一則免因減息刺激經濟而為民主黨送上政績拉票，二則也許特朗普想留待其重新入主白宮才作減息，好盤活經濟，為其任期開好局。

事實上，過去一段時間，聯儲局以猛力加息來抗通脹，高息支持着美元匯價偏強，故見資金停留在美國資本市場，美股一直「放紙鳶」，而去年美股爆發人工智能（AI）行情，更一度令美股誕生又一隻股王——晶片股英偉達，推動美國重磅科技股繼續帶領股市創新高。

問題是美股估值過高，已讓人感到高處不勝寒，加上如今利率很大機會向下走，意味一直支持着美元匯價偏強的利好因素行將有所變化。更巧合的是，日本央行此時宣布加息，日圓套息交易出現大規模解除的現象，導致資金大舉撤出，引發全球性的資產價格下跌；隨着市場出現明顯的風險偏好變化，金融機構面對危機實施去槓桿化，勢將導致信貸緊縮。如是者，美國經濟即使啟動減息周期，對經濟增長的刺激作用有多大，是否能避過「硬着陸」的風險，不無變數。

同時，一場槍擊案令特朗普在選情中人氣急升，加上民主黨臨陣易將，實乃不祥之兆，一旦共和黨在大選中大獲全勝，取得國會兩院控制權，以特朗普的政綱，包括減稅、提高關稅和打擊移民等，只怕反加劇物價上升壓力，加大經濟下行壓力；屆時即使推高利率，亦未必能抵銷加大印銀紙力度托市的影響，最終愈救愈禍，天量債務下，美元信用備受考驗。回看特朗普上一總統任期，美匯指數累跌一成。一旦其當選，並試圖讓美元再次貶值，換來的結果好可能是物價上升而經濟增長放緩的「滯脹」效應，將美國經濟推向萬劫不復的境地。

過去美國政府揚言：「美元是我們的貨幣，但它是你們的問題」，利用美元霸權收割全球的伎倆已是路人皆見。可如今美國在全球經濟影響力下降，且自身諸多問題，一場俄烏戰爭為全球去美元化揭開序幕，當美國在國際貿易的佔比無法回升，而國際雙邊貿易中愈來愈多使用本幣結算，意味對美元的依賴持續下降。如何能維持發債能力，控制債務成本，勢為美國製造重大麻煩，而這道回力鏢，也將為全球加快去美元化給力！