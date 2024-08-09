專家看法：資金料湧入 亞股有望跑贏

麥嘉嘉

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉表示，隨着聯儲局稍後時間開始減息，新興亞洲經濟增長趨勢未變，以及各國政府持續推動經濟支撐政策之下，料更多資金將湧向亞洲股市，亞股將有望跑贏。

短期或反覆 候入市時機 其中，利好日股的因素包括估值中長線仍具吸引力、持續的企業財務重整、通縮時代結束、企業資本支出強勁等。她預料日股中長線前景依然正面，將繼續受惠於日本通脹溫和、企業改革、日本央行貨幣政策正常化、經濟健康及持續增長。惟要留意，套息交易拆倉潮所帶來的市場波動短期內會持續，投資者宜等待更佳入市時機。

至於印度股市續受惠外來直接投資，行業板塊方面，金融股受益於經濟活動旺盛推動貸款快速增長；工業股受惠印度國內基建持續；消費股則受惠人均所得增加的消費升級，這些因素有利投資者布局印股。

美股方面，以小型股為主的羅素2000指數早前的表現優於大型股，不妨關注。一來由於小型企業借貸槓桿率一般較高，對利率波動特別敏感，將顯著受惠於美息下調。再者，受惠成分股盈利增長，羅素2000指數預測市盈率已回落不少，投資者可在美股市場留意羅素2000指數的相關產品。

散戶須提防美股再大冧 上古國際集團董事梁彥穎提醒，美股早前已進入瘋狂的牛市3期，支持指數上升的股票不超過10隻。因此，現在入市買美股已是非常危險的事情，加上當地通脹高企不下，聯儲局遲遲未落實減息，美股急跌過後，未走貨大戶亦會覓機沽貨，所以散戶極需小心。減息消息前後美市肯定有更大波動，散戶要提防第二波大冧市。