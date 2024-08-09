理財Campus：布局全球股市 散戶求勝吼ETF

美國經濟前景現暗湧，加上日本啟動貨幣政策正常化，觸發環球股市近日劇烈波動。然而，從近年整體表現看，持續在區間內浮沉的港股，相比環球主要市場的表現依然相形見絀。幸而，部分在香港上市的交易所買賣基金（ETF）追蹤中港以外股票指數的表現，讓大家只需一個港股戶口，就可布局全球股市的投資機遇，不妨趁全球資產大洗牌為資金作好部署。

重倉Apple微軟英偉達 標普500指數的成分股較多、行業分布較分散，其中，資訊科技相關股份佔比約31%、金融股與健康護理股份各佔逾一成。重倉的蘋果公司（Apple Inc.）、微軟、英偉達（Nvidia）合共佔指數比重不足兩成。另一邊廂，納斯達克100指數的資訊科技相關股份佔比達五成，跟隨其後的通訊類股份和非必需消費品股各佔逾一成，上述3大重倉個股已佔指數比重25%，所以較適合看好科技股後市表現的投資者。

市場波動宜審慎管理風險 惟要注意，美股近年已累積可觀升幅，近月更大幅波動，外界或開始憂慮泡沫漸現，加上11月的美國總統大選逐步臨近，美國經濟前景未明，投資美股應記緊審慎管理風險，提防市場的突然波動。

日股波動 敲日經東證有得揀 人工智能（AI）概念當旺同樣帶挈日股闖高，加上在股神巴菲特加持、日股每股盈利上升、愈來愈多日企重視股東回報等利好因素下，日經平均指數與東證100指數今年曾齊創歷史新高。不過，近日受日本央行較市場預期提早了一次會議加息，以及息差交易拆倉潮影響，日股一度暴瀉，市況異常波動。

印股半年融資額飆兩倍 印度股市是其中一個年內表現強勢的新興市場股市，SENSEX指數早前突破8萬點關口創歷史新高，當地股市今年上半年融資額按年急增1.98倍至超過280億美元（約2,184億港元），同樣創歷史紀錄。

隨着印度大選結束，政府保證繼續關注促進經濟增長的政策，投資者對印度股市前景更趨樂觀。再者，印度的人口紅利和人均收入上升帶來快速增長的消費市場、更多跨國公司正考慮讓其子公司在印度上市，均有助吸引外資繼續押注印度股市。

捕捉台股動向 睇實股王台積電 在人工智能（AI）熱潮下，台股年內表現同樣備受關注，台灣加權指數一度創歷史新高，近期才隨美日股市大幅調整。箇中原因是全球最大晶片代工商台積電佔台股指數的權重超過三成，早前其強勢破頂成為台股刷新高位紀錄重要動力。

兩ETF資訊科技股佔比七成 基金公司富達表示，數碼轉型在新冠疫情以來加速發展，雲端資料中心服務與硬件需求持續上升，使台灣科技硬件公司成為最主要受惠者。隨着電子產業旺季7月起展開，有望支持台灣科技產業於下半年持續向好。惟要注意，由於台股的估值已升至高於亞洲區（日本除外）股市，投資者宜平衡布局增長股與價值股。

在港多隻ETF追蹤全球主要股市 英偉達一度成為全球市值最高的企業。 追蹤東證指數的ETF，首3大持股包括豐田汽車。